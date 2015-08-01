Yurtdışı Türkleri Evet-Hayır demek için…

Hollanda’da yaşayan Türkler Türkiye’de Anayasa Değişikliği Halk oylaması için oylarını ( Evet/ Hayır ) ne zaman ve nerelerde kullanacakları hakkında T.C. Deventer Başkonsolosluğu bir duyuru yayınladı.

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Konu ile ilgili duyuru şöyle:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

1. Anayasa Değişikliği Halkoylaması ülkemizde 16 Nisan 2017 Pazar günü düzenlenecektir. Hollanda’da hangi günlerde oy verilebileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek olup, oy verme tarihleri ve seçim merkezlerinin ayrıntıları ayrıca duyurulacaktır. Gümrük kapılarında ise oylama verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayıp 16 Nisan Pazar günü sona erecektir.

Önceki seçimlerden farklı olarak, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak koşuluyla, vatandaşlarımız bağlı bulundukları temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diğer temsilciliklerde kurulan sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir. Yurtdışındaki tüm temsilciliklerimizde oy verme saatleri 09:00-21:00 olarak düzenlenmiştir.

2. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sözkonusu halkoylamasında oy kullanabilmeleri için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığınızı, Yüksek Seçim Kurulu’nun aşağıda sunulan internet bağlantısından kontrol etmeniz mümkündür:

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp

Yurtdışı Seçmen Kütüğü www.ysk.gov.tr adresinden 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ günü ilan edilecek olup, yurtdışı seçmen kütüğünde bulunmayanlar itirazlarını bu tarihten itibaren 26 ŞUBAT 2017 PAZAR (dahil) gününe kadar yapabileceklerdir.

Anılan süre zarfında Yurtdışı Seçmen Kütüğüne itiraz için şahsen Başkonsolosluklarımıza gelinmesi gerekmektedir. Anılan dönemde hafta sonlarına denk gelen 18, 19, 25 ve 26 Şubat günleri 10:00-13:00 saatleri arasında Başkonsolosluğumuz bu işlemler için açık olacaktır. Hafta içinde ise mesai saatleri dahilinde (09:00-16:00) itirazlar yapılabilecektir. Seçmen kaydına itiraz edecek vatandaşlarımızın beraberlerinde kimliklerini ispata yarayan bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, pasaport) gelmeleri gerekmektedir.

3. Vatandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından +90 444 99 75 numaralı telefon numarası ile ”Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi” oluşturulmuştur.

Anılan Çağrı Merkezi 17 Şubat – 17 Nisan 2017 tarihleri arasında 24 saat Türkçe hizmet verecektir.

4. Oy verme işlemlerine ilişkin olarak www.ysk.gov.tr, Başkonsolosluğumuz internet sayfası ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgi verilmeye devam edilecektir.

Olabilecek sorularınızı Başkonsolosluğumuzun consulate.deventer@mfa.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Saygıyla duyurulur.

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