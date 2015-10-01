Yurtdışı vatandaşlar tez araştırma burs başvuruları başladı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacı ile ilan edilen Tez Araştırma Bursları başvuruları başladı. Burs programına ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilecek.

Kimler Başvurabilir?

Türk vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvurmak için öncelikle ortaöğretimin yurtdışında tamamlanmış olması gerekiyor. Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 01.01.1982 ve sonrası doğmuş olmak, doktora tez araştırma başvuruları için ise 01.01.1972 ve sonrası doğmuş olmak şartı aranacak. Başvuru ilanındaki şartlar arasında, başvuran adayların tez aşamasında olması ya da tez aşamasına geçebilecek durumda olması da yer alıyor.

Başvuru değerlendirilmeleri ise ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı şekilde yapılacak. Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylar, mülakata girmeye hak kazanacak. Nihai sonuçların 2017 Eylül ayı içerisinde ilan edilmesi planlanıyor.

Adaylar, burslandırma programı hakkında detaylı bilgilere sahip olmak ve başvuru yapmak için www.ytb.gov.tr/yvburslari adresini ziyaret edebilirler.