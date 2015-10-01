”Yusuf Acar konusunda Hollanda ile anlaştık”

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Dün yapılan yayınlarda Acar’ın sınırdışı edildiği duyurulması ile Hollanda’nın gündemi bir anada değişti. Yusuf Acar’ın Pazartesi günü Hollanda’dan ayrıldığı öğrenildi.

‘Hollanda tarafından Sınırdışı edildi’ demek ile ‘Türkiye tarafından geri çekildi’ demek farklı anlamlar içerdiği için başta Hollanda Türkleri olmak üzere olayı takip eden herkesin kafası oldukça karıştı.

Diplomatik bir krize neden olmadan çözülen (!) olayın aslını en yetkili şahısa sorduk. Dün akşam MÜSİAD Hollanda’nın açılış törenine katılan Büyükelçi Zeynep Sevil Algan’a Hollanda’ya gelir gelmez, Din işleri Müşavir Vekili Yusuf Acar beyin “ajanlık” dışişleri bakanlığına çağrıldınız. Bugünde Yusuf Acar’ın Hollanda’dan sınır dışı edildiği yazılıp çiziliyor, olayın aslı nedir, diye sorduk.

Algan cevaben “İki dost ülke yetkilileri olarak karşılıklı konuşup anlaşarak Yusuf bey Türkiye’ye gitmiştir. Her hani bir krize mahal vermeden olay çözüldü. Yusf Bey Pazartesi günü Hollanda’dan ayrıldı. “ dedi.

Hollanda Türkleri öksüz kaldı, ne olacak şimdi?

Yıllardır Hollanda Diyanet Vakfı Başkanlığını Türkiye’den atanan Din İşleri Müşavirlerinin yapması yıllardır tartışılan ama seslendirilmeyen bir konu idi.

Vesayet altında….

HDV Yönetim kurulu üyeleri Hollanda’dan seçilirken, Türkiye’den belirli bir süre için atanmış bir müşavirin bundan sonra HDV’na başkanlık yapmasının önü kesilecek mi?

Araştırmacı yazar Mehmet Tütüncü bu sabah sosyal medyadan paylaşımında konu ile ilgili olarak;” Hollanda Diyabet Vakfı’nın Türkiye Devleti ve Türkiye Diyanet Vakdı ile ilşkisi kesildi” dedi.

HDV yönetim kurulunun da feshedildiğini ileri süren Tütüncü, Hollanda Hükümetinin HDV’ye karşı ‘Olağanüstü Hal’ kararı uyguladığını söyleyerek , “Vakf Vesayet altına alındı, dedi”.

Öte yandan HDV Kurucularından olan İbrahim Görmez ise binbir zoruklarla kurdukları HDV geldiği noktayı ve Yusuf Acar’In Türkiye’ye dönüşünü “ Hollanda Türkleri öksüz kaldı” şeklinde değerlendirdi.

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