Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yüzü tanınmayan uçağa binemeyecek!

Amsterdam Schiphol Havalimanı ve KLM, yolcuların uçağa biniş (boarding) sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullanılması konusunda bir deneme çalışması başlattı.

A+A-

Yüzü tanınmayan uçağa binemeyecek!

‘Biometric Boarding’ adı verilen yeni sistemi kullanmak isteyen yolcular, gönüllü olarak bu uygulamadan faydalanabilecek.

Bu iş için şimdilik havalimanının F6 kodlu uçağa biniş kapısı tahsis edilmiş durumda.

Buradan biniş yapan bir yolcu öncelikle, aynı noktada bulunan bir kiosk makinesinde pasaportunu ve biniş kartını taratacak. Yine aynı makine, yolcunun bir yüz fotoğrafını çekecek.

Ardından uçağa binmek üzere son kontrol noktasına gidecek olan yolcu burada belirtilen yerde durarak, karşısındaki kameraya bakacak.

Sistem yolcunun yüzünü, o uçuş için kaydedilmiş yüzlerle karşılaştıracak.

Sonuç olumluysa yeşil ışık yanacak ve kapı açılarak yolcunun uçağa doğru geçmesine izin verilecek. Aksi bir durumda yolcunun uçağa geçmesi mümkün olmayacak.

Bu işlem sırasında yolcunun pasaportunu ve biniş kartını cebinden çıkartmasına gerek kalmayacak.

Mahremiyetin korunması amacıyla, yolcu uçağa biner binmez kendisiyle ilgili bilgiler sistemin hafızasından silinecek.

Yüz tanıma sistemine ilişkin deneme süreci üç ay boyunca devam edecek.

Bu süre zarfında söz konusu teknolojinin hızı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı test edilecek.

Ayrıca, uygulamanın biniş sürecine ve yolcu deneyimine olan katkısı da değerlendirilecek.

Yolcuların uçağa biniş (boarding) sürecini hızlandırdığı ve kolaylaştırdığı tespit edilirse, yüz tanıma sistemi kademeli olarak Schiphol Havalimanı’nın diğer biniş kapılarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Aslında bu yeni uygulama, 2018 yılında “En önde gelen Dijital Havalimanı” (Leading Digital Airport) olma iddiasındaki Schiphol’ün yürütmekte olduğu farklı bir çok projenin bir diğeri.

2015 yılında devreye sokulan özel güvenlik taraması ve yolcuların diz üstü bilgisayarlarını ve sıvılarını çantalarından çıkarmasına gerek bırakmayan özal tarayıcı, yukarıda belirttiğimiz kapsamda geliştirilen diğer uygulamalar arasında yer alıyor.

Schiphol Havalimanı, önümüzdeki dönemde de, seyahat rahatlığını artıran ve havalimanı süreçlerini kolaylaştırıp hızlandıran inovatif ürün ve hizmetlerin hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtiyor.

Dünki yazımızda da belirttiğimiz üzere, geliştirilen yeni teknolojiler ve bunlara bağlı uygulamalar sayesinde, 2020’li yıllarda havalimanı terminallerinin çehresinin baştan aşağıya değişeceğini düşünüyoruz.

Bu yılın ikinci yarısında açılması hedeflenen Singapur Changi Havalimanı Terminal 4 binasının, bu yönde atılan ilk kapsamlı ve bütünsel adım olduğuna inanıyor ve bu terminalin açılışını merakla bekliyoruz.

KAYNAK HAVAYOLU101.COM

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
KNMİ’den don uyarısı ! KNMİ’den don uyarısı !

Hollanda'nın Kuzey bölgesinde ıslak kar ve soğuk hava dalgasının buzlanmalara neden olduğunu aktaran KNMİ, sarı alarm verdi....

Haciz memurlarından ahlaksız teklif Haciz memurlarından ahlaksız teklif

Hollanda’da her geçen gün artan geçim sıkıntısı ile borç batağına saplananların sayısıda hızla artıyor....

Avrupa’da İslam Din Dersleri’ne baskı Avrupa’da İslam Din Dersleri’...

Almanya'da DİTİB hakkında haddi aşan tartışmalar, İslam Din Dersi Danışma Kurulu’na karşı güvenin zedelenmesine sebebiyet verdiği belir...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Yüzü tanınmayan uçağa binemeyecek! Yüzü tanınmayan uçağa bin...

Amsterdam Schiphol Havalimanı ve KLM, yolcuların uçağa biniş...

İşverenler maaşlar için vergiye prim ödemeyecek İşverenler maaşlar için v...

Hollanda'da istihdamın artırılması için düşünülen tasarıda v...

KNMİ’den don uyarısı ! KNMİ’den don uyarıs...

Hollanda'nın Kuzey bölgesinde ıslak kar ve soğuk hava dalgas...

Başbakan Rutte’dan Wilders’a tepki Başbakan Rutte’dan ...

Son günlerde parti liderlerinin sosyal medya üzerinden yaptı...

Türk berberini yakan zanlı hala kayıp ! Türk berberini yakan zanl...

Hollanda'da geçtiğimiz günlerde Enschede kentinde bulunan Er...

Hollanda’da grip salgını korkutuyor Hollanda’da grip sa...

Hollanda’da grip salgını günden güne artıyor. Artan salgın k...

Hollanda’da ‘pannekoek ile partini belirle’ trendi başladı Hollanda’da ‘...

Hollanda'da Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla bir anda ü...

Haciz memurlarından ahlaksız teklif Haciz memurlarından ahlak...

Hollanda’da her geçen gün artan geçim sıkıntısı ile borç bat...

Almanya yine grevle sarsılıyor Almanya yine grevle sarsı...

Toplu iş görüşmelerinde istediklerini alamayan havaalanı yer...

TOVER çağırdı Hollandalılar geldi, ya Türkler? TOVER çağırdı Hollandalıl...

Hollanda’nın üniversiteler şehri Leiden Merkezli Rijnland Tü...

VIDEO GALERİ