Zaandam’da kamuflajlı ve silahlı genç korkuttu

Hollanda’nın Zaandam kentinde 14 yaşındaki kamuflajlı ve silahlı bir gençle ilgili ihbar alan emniyet, ” Neredeyse vuracaktık. Özellikle bu dönemlerde gençler dikkatli olun ” uyarısında bulundu.

A+A-

Foto: Facebook Politie Zaanstreek

Zaandam’ın Westerwatering mahallesinde çevre sakinlerinin dikkatini çeken kamuflajlı ve silahlı gençle ilgili öğle saatlerinde emniyete haber verildi. Alınan ihbarı değerlendiren emniyet, 2 gün önce Manchester’daki terör saldırısını da dikkate alarak her ihtimali düşünerek bölgeye çok sayıda araç ve ekip ile gittiklerini bildirdi.

Daha 14 yaşında olan gencin kamuflaj kıyafeti, kar maskesi ve elinde çeşitli silahların olması nedeniyle polisin neredeyse ateş açağı ancak dur ihtarına uyduğu için vazgeçildiği bildirildi.

Gencin üzerinden çıkan silahların oyuncak olduğu belirtilirken, ne yapmak istediğinin bilinmediği aktarıldı.

Polis yaşanan olayın ardından gençleri sert bir dille uyardı. Terörün Avrupa’da zirve yaptığı bir dönemde olduklarını aktaran emniyet gençleri , ”özellikle bu dönemde yanınızda oyuncak tabanca bulundurmanız çok aptalca bir davranış olur. Söylediklerimizi dikkate alın ve şüpheli davranışlarda bulunmayın. 14 Yaşındakş genci vurabilirdik. Şans eser hayatta. Dikkatli olun” bu sözlerle uyardı.

SONHABER.EU