Zeki Levent Gümrükçü Brüksel Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı’nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu. Brüksel Büyükelçiliğine ise Levent Gümrükçü atandı.