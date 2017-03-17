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Zeki Levent Gümrükçü Brüksel Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı’nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu. Brüksel Büyükelçiliğine ise Levent Gümrükçü atandı.

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Zeki Levent Gümrükçü Brüksel Büyükelçisi oldu

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

Yaz kararnamesiyle atanan büyükelçilerden bazıları şöyle:

La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı.”

Büyükelçi Gümrükçü kimdir?

Zeki Levent Gümrükçü (d. 1968, Ankara) Türk büyükelçi.

-Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

-Dışişleri Bakanlığı’na 1990 yılında girmiş ve 1991-1992 yılları ile 1992-1993 yılları arasında Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in özel kalem müdür yardımcısı olmuştur.

-1992 yılında ayrıca askerlik yapmıştır.

-Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2006 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde müsteşar olarak atanmış daha sonra birinci müsteşarlığa terfi etmiş, 2009-2010 yıllarında Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Siyasi Koordinatör olarak görev yapmıştır.

-2011-2013 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı, 2013-2014 yıllarında Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev ifa etmiştir.

-30 Ocak 2014 tarihinden itibaren Tiflis Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Yenivatan.be

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