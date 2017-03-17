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Avrupa'nın Güçlü Medyası

12 Yeni milletevekili bugün yemin etti

Hollanda’da 12 yeni Milletvekili bugün yemin etti.

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12 Yeni milletevekili bugün yemin etti

Geçtiğimiz hafta yeni görevlerine başlayan yeni kabine üyelerinin yerine meclise giren koalisyon partileri VVD, CDA, D66 ve ChristenUnie Milletvekilleri bugün yemin etti.

Mecliste yemin eden yeni Milletvekilleri şöyle:

VVD: Leendert de Lange​, Antoinette Laan-Geselschap, Judith Tielen, Hayke Veldman, Rudmer Heerema ve Wybren van Haga.

D66: Monica den Boer, Matthijs Sienot ve Joost Sneller.

CDA: Lenny Geluk-Poortvliet ve Evert-Jan Slootweg.

ChristenUnie: Stieneke de Graaf.

Bugün aynı zamanda iki yeni Senato üyesinin de yemin ettiği bildirildi. Yeni üyelerin PVV’li Max Aardema ve CDA’lı Pia Lokin olduğu belirtildi.

SONHABER.EU

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