12 Yeni milletevekili bugün yemin etti

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Geçtiğimiz hafta yeni görevlerine başlayan yeni kabine üyelerinin yerine meclise giren koalisyon partileri VVD, CDA, D66 ve ChristenUnie Milletvekilleri bugün yemin etti.

Mecliste yemin eden yeni Milletvekilleri şöyle:

VVD: Leendert de Lange​, Antoinette Laan-Geselschap, Judith Tielen, Hayke Veldman, Rudmer Heerema ve Wybren van Haga.

D66: Monica den Boer, Matthijs Sienot ve Joost Sneller.

CDA: Lenny Geluk-Poortvliet ve Evert-Jan Slootweg.

ChristenUnie: Stieneke de Graaf.

Bugün aynı zamanda iki yeni Senato üyesinin de yemin ettiği bildirildi. Yeni üyelerin PVV’li Max Aardema ve CDA’lı Pia Lokin olduğu belirtildi.

SONHABER.EU