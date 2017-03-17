AB, Türkiye konusunda ikiye bölündü

Almanya ve Avusturya’nın Türkiye ile AB üyeliği müzakerelerin son bulması için AB’ye başvurmasının ardından yapılan toplantıda üye ülkelerin ikiye bölündüğü belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanı da Almanya’yı destekledi.

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AB üye ülkelerinin yaptığı toplantıda özellikle Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın Türkiye’nin AB üyeliği ve vizesiz seyahat konusuna karşı olduğu dikkat çekerken, Fransa ve Finlandiya’nın özellikle sığınmacı ve terörle mücadelede Türkiye’nin aktif rolünü hatırlatarak, görüşmelerin devam etmesi gerektiğini savundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders, Almanya’nın Türkiye ile AB ülkeleri arasında yapılması beklenen vize anlaşmasının askıya alınmasını istemesini desteklediklerini ifade etti. Gerekçe olarak Türkiye’nin hukuk devleti olmasıyla ilgili endişeleri olduğunu aktaran Koenders, ” Kararımızın netleşmesi için önce Almanya’daki seçimleri atlatmamız gerek ” dedi.

SONHABER.EU