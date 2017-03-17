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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Aboutaleb: Hükümet PVV ile kurulmalı

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri devam ederken PVV ile ilgili ilk öneri Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb’den gelmesi herkesi şaşırttı.

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Aboutaleb: Hükümet PVV ile kurulmalı

Başbakan Rutte seçimden önce de sonra da üstüne basarak PVV ile hükümet kurmayacaklarını belirtmesini değerlendiren Aboutaleb, seçimde ikinci parti olan PVV’nin dışlanmak yerine görüşmelere dahil edilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Seçmenlere verilen sözlerin bir kenara bırakılıp ülkenin geleceği için bir an önce hükümetin kurulması gerektiğine dikkat çeken Aboutaleb, milyonlarca kişinin PVV’yi desteklediğini, onlarında hükümeti kurmakla ilgili söz hakkına sahip olduklarını aktardı. Aboutaleb VVD ve CDA’nın PVV’yi de koalisyon görüşmelerine dahil etmesini istedi.

AD gazatesinde yer alan bilgilerden yola çıkan Volkskrant Aboutaleb’in Hollanda’da sağ hükümetin kurulmasını istediğini ve seçimde tarihi hezimet yaşayan PvdA yerinde ikinci gelen PVV’nin hakkı olduğunu söylediğini yazdı.

SONHABER.EU

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