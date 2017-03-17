Ahmed Marcouch’a belediye başkanlığı görevi verildi

Hollanda’da Arnhem belediye başkanı Herman Kaiser’in görevini bırakmasının ardından gizli tutulan toplantılarda başkanlığa talip olan 21 kişi arasından, Ahmed Marcouch’ın belediye başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.
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1969 Doğumlu PvdA’lı Marchouch, 2010 yılından Mart 2017 tarihine kadar Milletvekili olarak görev almıştı. 15 Mart genel seçinde tarihi hezimet yaşayan PvdA’da çoğu isim farklı görevlerde yer almaya başladı.
Şubat ayında açıklama yapan eski belediye başkanı Herman Kaiser, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından 21 kişinin bu göreve talip olduğu aktarıldı.
Belediye meclisi tarafından gizli tutulan toplantılarda Ahmed Marcouch’ın Arnhem’in yeni belediye başkanı olmasına karar verildiği belirtiliyor. Arnhem belediyesindeki koalisyonda uyuşmazlıkların olduğunda dikkat çeken Hollanda basını, ” Marcouch’ı zor günler bekliyor ” ifadesine yer verdi.
SONHABER.EU
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