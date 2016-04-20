Ailelerin karı 700 euroyu buluyor

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1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 18 yaş altındaki Mbo öğrencilerine de OV ile ücretsiz toplu taşıma kullanımı başladı. Ailelerin ve çocukların uzun yıllardır beklediği bir uygulama olduğunu belirten Bussemaker, ” herkes için eşit şartlarda eğitim anlayışımıza uygun bir uygulama oldu ” dedi.

Çocukların meslek ve okul seçiminde etkili olan yol ücretinin artık aile ve çocuklar için sorun olmayacağından daha doğru seçimler yapılması bekleniyor.

18 yaş aştında olan 90 bin Mbo öğrencisinin OV başvurusunda bulunduğu bilgisi verildi. Bu uygulama ile birlikte ailelerin yıllık bazınsa yaklaşık 700 euro kar elde ettiği aktarıldı.

SONHABER.EU