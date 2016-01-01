AK Parti Avrupa’dan en az 1 milyon

“ Sandıklarda oy kullanmak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından anavatana sahip çıkmanın somut bir göstergesidir. Katılımın 1 Kasım seçimlerinden daha fazla olması yurtdışı Türklerin Türkiye siyasetinde daha fazla merkeze alınmasını beraberinde getirecektir.”

A+A-

AK Parti Yurtdışı Bölge Seçim Koordinasyon Merkezleri (BSKM) toplantısı Rheinberg’de gerçekleşti. Bölge yönetim kurulları üyelerinin katıldığı programda İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında konuşma yaptı. AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu açılış konuşmasında, “Ulaşmadığımız insan, kapısını çalmadığımız seçmen kalmayacak. Argümanlarımız çok güçlü. Dezenformasyon kampanyasına karşı hikmetle doğrularımızı anlatacağız. İnşallah en az 1 milyon yurt dışı seçmenimizin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edildiği bir Türkiye’ye şahit olacağız.” dedi.

Yeneroğlu konuşmasında özetle şunları ifade etti:“ Sandıklarda oy kullanmak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından anavatana sahip çıkmanın somut bir göstergesidir. Katılımın 1 Kasım seçimlerinden daha fazla olması yurtdışı Türklerin Türkiye siyasetinde daha fazla merkeze alınmasını beraberinde getirecektir. Halk oylamasına katılım ayrıca yurtdışında doğup büyüyen gençlerimizin Türkiye’ye yönelik duyarlılığının artmasını da sağlayacaktır.

Avrupa ülkelerinde yapılan tartışmalar ‘Hayır Kampanyası’nın sadece Türkiye’deki siyasi partiler tarafından yürütülmediğini gösteriyor. Bu ülkelerdeki bazı medya organları ve siyasetçiler de bu kampanyaya güçlü destek veriyor. Sözde Türkiye’nin iç meseleleri buralara taşınmasın diye bağıranlar, Türkiye’nin iç işlerine nüfuz etme çabası içerisinde. Siyasallaşıyor iftirasıyla dini cemaatlerimizin üzerinde kamuoyu baskısı oluşturanlar, resmi dini cemaat olarak kabul ettikleri bir organizasyonun üzerinden ‘hayır’ kampanyası organize ediyorlar. Bu durum bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor.”

İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katılımcılara Türk siyasi tarihi bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi. Şentop konuşmasında, “Bu sistemde millet Meclis üyelerini seçiyor ancak Hükümeti seçemiyor. Yüzde 20-25 oy alan bir parti hükümeti kurabiliyor. Tabi ki sistem koalisyon kurmayı zorunlu kılıyor. Dolayısıyla Meclis içerisindeki dengelere göre şekillendiği için gücü yetenler hükümetin oluşumuna müdahale ediyor. 33 yılda 21 Hükümetin kurulduğu dönemleri yaşadık. Öte yandan yeni sistemle tek adam hâkimiyetinin kurulacağı iddia ediliyor. Yine siyasi tarihimize baktığımızda bir yanda Cumhurbaşkanının diğer yanda da Başbakanın olduğu parlamenter sistemin, ülkemiz için ciddi kayıplara neden olan çift başlılığı ürettiğini görüyoruz. Bu çift başlılık nedeniyle Demirel-Özal veya Sezer-Erdoğan örneklerinde görüldüğü gibi geçmişte birçok siyasi ve ekonomik krizler meydana gelmiştir.

16 Nisan’daki oylamanın en önemli özelliği vesayeti kaldıracak olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde millet hem Meclisi hem de Cumhurbaşkanını seçecek. Hükümet olmak için yüzde 20-25 oy almak yeterli olmayacak, milletin en az yüzde 50 desteğini almak gerekecek.

Avrupa Birliği ortalamasında 53 bin kişiye bir milletvekili düşerken ülkemizde 143 bin kişiye bir vekil düşmektedir.

Sistem değişikliği ile önümüzdeki yüz yıla yatırım yapıyoruz. Keşke bu değişiklik Özal zamanında yapılsaydı. O zaman 90lı yılları kaybetmemiş olurduk.” dedi.