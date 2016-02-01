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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya Türkiye arasındaki kriz büyüyor

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Almanya’nın Gaggenau kentinde düzenleyeceği toplantı iznini belediyenin geri çekmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Almanya Adalet Bakanı ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

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Almanya Türkiye arasındaki kriz büyüyor

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Gaggenau kentinde düzenleyeceği toplantı iznini belediye iptal etti. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşma yapacaktı.

Anamuhalefet Sol Parti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşma yapmasının yasaklanmasını talep etti. Gaggenau kenti belediyesi önce toplantının UETD’nin Rastatt Şubesi kuruluş toplantısı olduğunu açıkladı.

Ülke içinden gelen baskılar üzerine Gaggenau Belediyesi resmi bir açıklama yaparak, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapılacak toplantıyı iptal ettiklerini resmen açıkladı.

GEREKÇE PARK YERİ YETERSİZLİĞİ

Alman basınına yansıyan haberlere göre, iptale gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterildi.

ZEYBEKÇİ’YE DE SALON VERİLMEDİ

Ayrıca Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin etkinliğine de Porz Belediyesi tarafından salon verilmedi.

Bozdağ duyurdu: Biz de iptal ettik!

Almanya’nın skandal kararıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bozdağ Almanya Adalet Bakanı’yla yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Bozdağ: Buluşmanın iptali, ifade özgürlüğüyle izah edilemez. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı’nı da engellediler.

Haber7

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