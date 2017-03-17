Almanya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, federal hükümet için Türkiye ile diyalog içinde bulunmanın ve ilişkileri düzeltmenin önemli olduğunu söyledi.

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Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu sabah bir telefon görüşmesi yaparak, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in serbest bırakılarak ülkesine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini bildirdi.

Bakan Gabriel’in görüşmede, daha önce de Türkiye konusunda yaptığı açıklamaları dile getirdiğini ifade eden Adebahr, “Bakan, Türkiye ile diyalog içinde bulunmanın ve ülkelerimiz arasında ilişkileri düzeltmenin federal hükümet için önemli olduğunu açıkça dile getirdi.” dedi.

“Yeni bir diyalogda bulunma niyetini de dile getirdiler.” ifadesini kullanan Adebahr, Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için de tüm kanallardan diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Adebahr ayrıca Bakan Gabriel’in, Steudtner’in hayat arkadaşıyla bir araya gelerek, söz konusu Alman vatandaşının serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini ve gelecekte Steudtner ile de görüşeceğini belirtti.

AA