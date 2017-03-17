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Almanya’da meclise girmeye hak kazanan AfD partisinde ilk çatlak

Almanya’da dün yapılan seçimlerden üçüncü güçlü parti olarak çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) içinde görüş ayrılıkları başladı.

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Almanya’da meclise girmeye hak kazanan AfD partisinde ilk çatlak

Almanya’da dün yapılan seçimlerden üçüncü güçlü parti olarak çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) içinde görüş ayrılıkları başladı.

AfD eş başkanı Frauke Petry, Berlin’de parti yöneticileriyle düzenlenen basın toplantısında, seçim başarılarına rağmen parti içinde görüş ayrılıklarının da olduğunu belirterek, partisinin Federal Meclis (Bundestag) grubunda yer almayacağını açıkladı.

Petry, kısa açıklamasının ardından basın toplantısını yöneten gazetecinin uyarılarına ve protestosuna rağmen toplantıyı terk etti.

Aynı basın toplantısında AfD eş başkanı Jorg Meuthen ise Petry’nin bu şekilde davranacağından haberleri olmadıklarını ifade ederek, partisi adına gazetecilerden özür diledi.

Almanya’da daha önce yapılan seçimlere göre oy oranlarını bu kez iki katına çıkardıklarına işaret eden Meuthen, Nazi görüşlerini savundukları şeklindeki iddiaları ise sert dille eleştirdi.

Meuthen, bu iddialardan dolayı hayat arkadaşının ve kızının da tehdit edildiğini dile getirerek, tartışmalara açık bir demokrasi kültüründen yana olduklarını kaydetti.

Meuthen ayrıca, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’un, dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü bulunmadığı şeklindeki sözlerini eleştirerek, Özoğuz’a hakaret eden partisinin başbakan adaylarından Alexander Gauland’ı destekledi.

Gauland ise, Almanya’da toplumsal konuların yeterince tartışılmadığını savunarak, halkın bu nedenle kendilerine güvendiklerini söyledi.

Gauland ayrıca, İsrail devletinin mevcudiyet hakkını inkar etmediklerini ancak bu ülkenin savunulması noktasında kendisini sorumlu hissetmediğini kaydetti.

Partinin liste başı adayı Alice Weidel, Alman hükümetinin sınırları meclise danışmadan kontrolsüz şekilde açma kararı aldığını, bunun yasaların ihlali anlamına geldiğini iddia ederek, Başbakan Angela Merkel hakkında bu konuda meclis önergesi sunacaklarını belirtti.

AfD, dün yapılan seçimde, yüzde 12,6 oy alarak meclise girmeye hak kazanmıştı.

AA

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