Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’dan Türklere PKK benzetmesi

‘Almanya’daki Müslüman cemaatlerin Erdoğan’ın etkisi altına girmemesine dikkat edilmesi gerektiğini’ savunan Alman Bakanlar, Alman topraklarında PKK gibi kriminal, terörist ve aşırıcı faaliyetler içindeki Türk örgütlere de aynı şekilde karşı koymalı ve cezai işlem uygulamalıyız” dedi.

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Almanya’dan Türklere PKK benzetmesi

Almanya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas, Spiegel Online haber portalı için “Erdoğan’ın kültür savaşına Almanya’da yer yok” başlıklı ortak makale kaleme aldı.

AKIL ALMAZ İFADELER: CAMİLER LAİKLİKTEN UZAKLAŞTI

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Sosyal Demokrat Partili (SPD) iki bakan, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Almanya’da Türk devletine bağlı faaliyet gösteren cami ve derneklerde de rota değişikliği yaşandığını’ öne sürerek, Erdoğan öncesi dönemdeki laik gelenek terk edilerek karmaşık yapı ve ağlar oluştuğu iddiasında bulundular.

“MÜSLÜMANLAR ERDOĞAN’IN ETKİSİNE GİRMEMELİ”

‘Almanya’daki Müslüman cemaatlerin Erdoğan’ın etkisi altına girmemesine dikkat edilmesi gerektiğini’ savunan bakanlar, Türk devlet televizyon kanallarının da ‘Türkiye’deki gerçeklerle ilgili yanlış bir tabloyu Almanya’daki Türklerin oturma odalarına taşıdığını” öne sürdüler.

“PKK İLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK AYNISINI YAPMALIYIZ”

İki bakan, iddia ettikleri Türk istihbari faaliyetleriyle ilgili olarak, “Türk hükümetinin Almanya’da bu tür nüfuz oluşturma girişimlerine, Alman topraklarında PKK gibi kriminal, terörist ve aşırıcı faaliyetler içindeki Türk örgütlere karşı nasıl kararlı bir mücadele içindeysek aynı şekilde karşı koymalı ve cezai işlem uygulamalıyız” dedi.

ŞAKA GİBİ BENZETME!

Bakanların, PKK benzetmesinin Türkiye tarafından çok sert bir tepkiyle karşılanması beklenirken, Almanya’nın PKK’ya en büyük desteği veren ülkeler olduğu iddiaları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu açıklamanın traji-komik bir hal alması dikkat çekti.

Haber7

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