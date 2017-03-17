Almanya’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan sancısı sardı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Zirvesi için geleceği Almanya’da Avrupalı Türklerle buluşacağının öğrenilmesi üzerine salonlar tadilata girmeye başladı (!)

Düzenlenmesi planlanan etkinlik için Almanya’da başvurulan salonların türlü bahaneler üreterek olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

Cunhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupalı Türklerle buluşması için Dortmund’da Westfallenhalle’ye başvuran organizatörlerin 9 Temmuz 2017 tarihi için olumsuz cevap alındıkları belirtildi.

Öte yandan Oberhausen’daki König-Pilsner-Arena’dan da ret cevabına gerekçe olarak restorasyona başlanacak olması; dolayısı ile salonun kullanılamayacak durumda olduğu bahane edildi.

Salonlar türlü bahneler üretirken, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk tarafından bize resmi bir istekte bulunulmadı” açıklamasıyla birlikte; T.C. Berlin Büyükelçiliği de “Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok” açıklamasında bulundu.

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