Anketlerde yüzde 40 DENK partisi çıktı

Hollanda’da genel seçimde ilk defa yarışacak olan DENK partisi PvdA ve Asscher’ı açık ara geride bırakarak özellikle yabancı kökenli vatandaşların gözdesi oldu.

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Daha önce yapılan ancak kamuoyu ile paylaşılmayan anket sonuçlarına göre bugüne kadar yabancı kökenli vatandaşların ilk tercihi PvdA olurken bu durumun DENK ile değiştiği aktarılıyor.

PvdA ve Asscher’ın ipliğini pazara çıkaran DENK partisi kurucuları Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk’ün bugüne kadar yapmış oldukları çalışmaların meyvesini verdiği ve ilk defa katılacakları genel seçimde PvdA gibi köklü bir partiyi geride bırakarak damga vuracağı tahmin ediliyor. Partiye Farid Azarkan’ın katılmasıyla da Faslı kökenli vatandaşlara ulaşan DENK’in ” sesini duyuramayanların sesi oldular ” yorumu ile en çok ilgi gören partiler arasına adını yazdırdığı söyleniyor.

Araşıtmra bürosu Opinihuis tarafından yapılan anketin sonuçları NRC gazetesinde yayımlandı. Verilen bilgilerde Türklerin yüzde 40’ı seçimde DENK partisine oy vereceği belirtildi. Türklerin yanı sıra Faslı, Hollanda Antilleri ve Surinamlı vatandaşların da DENK’e ilgi duyduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, yabancı kökenli yeni nesilin siyasiler tarafından dışlandığını hissettiği için DENK partisine ilgi duydukları ve bu sayede seslerini duyurabileceklerini düşündüklerinden seçimde DENK’e oy verecekleri vurgulandı.

Hollanda’da en etkili lider sıralamasında ise Tunahan Kuzu ilk üçe girdi. Birinci sırada Groenlinks lideri Jesse Klaver yer alırken ikinci sırada ise D66 partisinin lideri Pechthold’un bulunduğu açıklandı. Tunahan Kuzu partilerinin çok yeni olmasına rağmen ezeli rakibi Asscher’ı geride bırakarak üçüncü sırada yerini aldı.

Bugüne kadar yapılan anketlerde DENK partisinin seçimlerde nasıl bir etken göstereceği konusunda çok fazla fikir sahibi olamayan Hollanda siyasetinin son açıklanan rakamlarla beklemedikleri bir başarıyla karşı karşıya kaldıklarını anladıkları ifade edildi.

SONHABER.EU