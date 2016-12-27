Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Anti İslamcıların sözcüsü Wilders’a yolsuzluk şoku

Hollanda’da zionistlerin uzantısı olduğu kesinleşen ‘yabancı uyruklu’ yabacı düşmanı Geert Wilders’ın başı bu kez Amerika’dan aldığı yardım paralarıyla dertte.

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Anti İslamcıların sözcüsü Wilders’a yolsuzluk şoku

NRC‘de yayımlanan habere göre, ırkçı parti PVV lideri Wilders’ın Amerikalı İslam düşmanı David Horowitz’den aldığı yardım miktarı ile İçişleri Bakanlığına bildirdiği miktar uyuşmuyor. Haberde, Wilders’ın Horowitz’den 2014 yılında 18.110,69 euro ve 2015 yılında ise 108.244,24 euro bağış aldığı Hollanda’da bir muasebeci tarafından onaylansada, David Horowitz Freedom Center’ın muasebesi ile farklı rakamlar göstermesi yolsuzluk iddialarına neden oldu.

David Horowitz Freedom Center, Wilders’a bağış yaptığı her iki yılda da belirtilen miktardan 40 bin euro daha fazla olduğunu açıkladı.

Irkçı parti ve lideri ile muasebecinin konuyla ilgili sessiz kalması iddiaları güçlendiriyor.

SONHABER.EU

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