” Artık maaşlara zam yapılmalı ”

Hollanda’da Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem yaptığı açıklamada bugüne kadar vatandaş ve devletin gösterdiği duyarlılığı artık işverenlerin de göstermesini isteyerek, ” maaşlara zam yapılmalı ” dedi.

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Yıllardır ekomonik krizle boğuşan Hollanda’da bugüne kadar uygulanan kemer sıkma politikasıyla hem vatandaş hem de devletin üzerine düşeni yaptığını ifade eden Dijsselbloem, ” artık işverenler de elini taşın altına koymalı ve maaşlara en az yüzde 2 zam yaplamıldır ” açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası başkanı Klaas Knot’ın da kendisi ile aynı fikirde olduğunu beyan eden Dijsselbloem, bütün yükü çalışanların üstlendiğini ve bunun artık değişmesi gerektiğini belirtti. Maaşlara zam yapmak istemeyen firmalardan ekstra vergi talep edip bu verginin vatandaşa geri dönmesini sağlayan bir sistem üzerinde düşünüldüğü aktarılırken, bu sistemin KOBİ’leri (MKB) kapsamayacağı bildirildi.

Maaşlara zam konusunda yardımcı olmayan büyük firmaları kapsayan bu uygulamanın yaşanan dengesizliği gidereceği tahmin ediliyor.

Dijsselbloem, ” vatandaş ve devlet bugüne kadar üzerine düşeni yaptı ve bundan sadece büyük firmalar karlı çıktı. Paranın yanlış yerde biriktiğini görüyoruz. Aradakı dengesizliğin giderilmesi için son yıllarda birikim yapan firmaların artık bu durumu maaşlara yansıtması gerekiyor ” dedi.

SONHABER.EU