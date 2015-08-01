Asscher: Demokrasi ve özgürlük geleceğimizin temeli

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Ülkede yaşayan yabancı kökenli kişilerin de Hollandalı vatandaşı olduğunu ve onları yerli halktan ayrı görmediklerini belirten Asscher, ‘Türkiye ile yaşanan kriz hakkında, ”Ülkemizin başka bir ülke tarafından tehdit edilmesine izin veremeyiz” sözlerine yer verdi.

Asscher’ın yaptığı açıklama:

“Demokratik hukuk ülkesinde hiç bir müdahale, göz dağı ve siyasi baskıya maruz kalmadan kendi geleceğini şekillendirme özgürlüğüne sahipsin. Türkiye’de gerçekleşecek olan referandumdan dolayı toplantı düzenleyebilirsiniz fakat Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının toplantılara gelmesini arzulamıyor ve tasvip etmiyoruz. Bunun sebebi ise geçtiğimiz 15 temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinde gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Hollanda Türk toplumu arasında yaşanan gerginlikten kaynaklanmaktadır.

Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda Türkiye bizim endişelerimize ve sükûnet çağrılarımıza kulak vermemekle beraber Hollanda devletini ekonomik yaptırımlarla tehdit etmiştir. Ülkemizin bu şekilde başka bir ülke tarafından tehdit edilmesine hiç bir şekilde ve hiç bir zaman izin veremeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Bakanı tarafından Hollanda devletine yönelik sarf edilen “Nazi” ve “Faşist” söylemleri de kabul edilemez. Şiddet ve ayaklanmaları da ayrıca doğru bulmuyor ve desteklemiyoruz.

Önümüzdeki günlerde Hollanda’da yaşayan Hollandalı Türk kökenli vatandaşlarımızın temsilcileri ile düzenli olarak görüşmelerimiz sükûnetin sağlanabilmesi için devam edecektir. Hollanda’da yaşayan her birey, etnik kökeni ne olursa olsun, bizim vatandaşımız ve bizim için bu ülkenin önemli bir parçasıdır. Demokrasimiz ve özgürlüğümüz geleceğimizin en önemli temelleridir ve bu temellerin elimizden alınmasına asla izin veremeyiz.

Lodewijk Asscher

SONHABER.EU