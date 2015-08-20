Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine koalisyon teklifi

Avusturya’da genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi verilen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı, Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi ile koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

A+A-

Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine koalisyon teklifi

Avusturya’da genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi verilen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

Kurz, ÖVP genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, seçimin ardından hızlı bir şekilde parlamentoda sandalyesi bulunan partilerle görüşerek fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Sebastian Kurz, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Christian Kern ile yaptığı görüşmenin sonucunda merkez sağ ÖVP ve SPÖ koalisyonu kurulmasına ilişkin olumlu izlenim edinemediğini söyledi.

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache ile yaptığı görüşmenin gayet yapıcı geçtiğini belirten Kurz, merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ’nün parti programlarının birçok açıdan örtüştüğünü, bazı konularda da ayrıştığını kaydetti.

Kurz, “Avusturya en hızlı şekilde hükümet kurulmasını ve parlamentoda ciddi bir çoğunluğa sahip istikrarlı bir hükümeti hak ediyor. Bu nedenle FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’yi hükümet görüşmeleri ve turkuaz (ÖVP)-mavi (FPÖ) koalisyon hazırlıkları için davet ettim.” dedi.

Kurulacak hükümetin verimli çalışabilmesi için önemli bulduğu konulara değinen Kurz, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir çalışma prensibinin sağlanması gerektiğini ifade ederek vergilerin azaltılmasının ve hükümetin Avrupa Birliği (AB) yanlısı politikalar üretmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kurz, Avusturya’nın AB içinde aktif rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede hükümet kurulma süresinin ortalama 60 gün olduğunu anımsatan Kurz, Noel’e kadar istikrarlı bir hükümet kurulması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Danimarka yerel seçimlerinde çok sayıda Türkiye kökenli aday yarışıyor Danimarka yerel seçimlerinde çok sayıda ...

Danimarka'da 21 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerde, farklı partilerden Türkiye kökenli 96 aday oy pusulasında kendisine yer buldu....

Hollanda’da asgari ücret dikkate alınmayacak Hollanda’da asgari ücret dikkate a...

Hollanda'da yeni hükümetin protokol anlaşmasına göre asgari ücretin altında çalışılmasına izin verilecek olmasına Bakan Asscher'dan ser...

Almanya’da belediye meclisi üyesi Türk partisine geçti Almanya’da belediye meclisi üyesi Türk p...

Almanya’da Yeşiller Partisinden Hannover-Garbsen Belediye Meclisi üyesi seçilen Orhan Akdağ partisinden istifa ederek Türklerin kurduğu...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Fransızlar vergi düzenlemelerinin zenginlere fayda sağladığını düşünüyor Fransızlar vergi düzenlem...

Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların...

Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine koalisyon teklifi Avusturya’da aşırı ...

Avusturya’da genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi...

AB, “ucuz işçiliği” bitiriyor AB, “ucuz işçiliği&...

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik içerisinde "ucuz işçili...

Han Şeyhun katliamı raporu BMGK’ya geliyor Han Şeyhun katliamı rapor...

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktö...

” Çiçeğin başkenti Hollanda ” için üretim yapacaklar ” Çiçeğin başkenti ...

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BA...

Sırakaya: Engellenmezse büyük bir felaket… Sırakaya: Engellenmezse b...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırak...

Türk vatandaşlarına bir skandal da Münih Havalimanı’ndan Türk vatandaşlarına bir s...

İstanbul'dan Münih Havalimanı'na inen Türk vatandaşları, köp...

Avrupa’ya günde 40 bin yufka yediriyor Avrupa’ya günde 40 bin yu...

Avrupalı Türk yatırımcılar değişik sektörlerde yatırım yapma...

Danimarka yerel seçimlerinde çok sayıda Türkiye kökenli aday yarışıyor Danimarka yerel seçimleri...

Danimarka'da 21 Kasım'da yapılacak yerel seçimlerde, farklı ...

Rotterdam’dan Doğan Ayhan Avrupa 4’üncüsü oldu Rotterdam’dan Doğan...

29. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’nda 10-13 yaş gr...

VIDEO GALERİ