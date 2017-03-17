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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avusturya’da göçmenlerin kuruduğu parti seçimlerde iddialı

Gelecek için Yeni Hareket Partisi Vorarlberg Temsilcisi ve liste başı adayı Durdu, “Göç, mülteci, uyum gibi konuları gündemde tutarak temel sorunlar örtbas edilmek isteniyor.” dedi.

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Avusturya’da göçmenlerin kuruduğu parti seçimlerde iddialı

Avusturya’da, Gelecek için Yeni Hareket Partisi (NBZ) Vorarlberg Eyaleti Temsilcisi ve liste başı adayı Murat Durdu, 15 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimleri öncesi ülkenin eğitim, sağlık ve gelir eşitsizliği gibi temel sorunlarının, göç, mülteci, yabancıların entegrasyonu gibi konularla geri plana itilerek üstünün örtülmeye çalışıldığını söyledi.

NBZ Vorarlberg Temsilcisi Durdu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, uzun yıllar işçi odalarında faaliyet gösteren Gelecek için Yeni Hareket oluşumunun , bu yılın başında Adnan Dinçer’in liderliğinde partileşerek ülkedeki sorunların çözümü için siyasete girdiğini anlattı.

Durdu, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) ülkede yaşayan azınlıklarla aşırı sağ partinin arasında uzun yıllar kalkan görevi üstlendiğini ancak son 5 yıldır bu durumun olumsuz yönde değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Son 3-4 yılda burada yaşayan Müslüman Türk toplumu başta olmak üzere azınlıklara yönelik saldırılar hissedilir oranda arttı. Yalnız gündelik hayatta yaşanan ırkçı, islamafobik saldırılar değil, devlet kurumlarının sivil toplum kuruluşlarına karşı tutumu da değişti. Bu nedenle azınlıkların haklarını savunmak ve ırkçı saldırılara karşı kalkan görevi üstlenmek için siyasete girdik.”

“Avusturya’da bir milyon kişi temsil edilmiyor”
Durdu, 2018’de yapılması planlanan genel seçimlerin, erkene alınmasıyla ülke genelinde teşkilatlanma sürecini tam olarak tamamlayamadıklarını belirterek, 15 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimlerine 8 adayla yalnız Voralberg eyaletinden katılacaklarını ifade etti.

Başta ülkedeki Müslüman Türk toplumu olmak üzerek, farklı etnik kökene sahip vatandaşların sesi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Durdu, “Avusturya’da yaklaşık 8,7 milyon insan yaşıyor, ancak bir milyon vatandaş temsil edilmiyor. Biz bu grubu ‘unutulmuşlar’ olarak adlandırıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda, sadece Türk toplumu değil farklı azınlıkların da NBZ çatısı altında toplanacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

NBZ’nin Avusturya’nın sorunlarına yoğunlaşan bir parti olduğunu dile getiren Durdu, “Bizim öncelikli hedefimiz ülkedeki köklü sorunlara eğilmek ve birlikte yaşamı güçlendirmek için çaba sarf etmek. Bizim bu gayretlerimizi gözlemleyen Avusturyalılar da zamanla bizi destekleyecektir.” diye konuştu.

“Ülkenin temel sorunları örtbas ediliyor”
Durdu, ülkenin sağlık sektöründe ciddi oranda personel eksikliğinin bulunduğuna, eğitim alanında gözle görülür sorunların yaşandığına işaret ederek, “Son yıllarda ev kiralarında yüzde 30 oranında artış olurken, maaşlar da herhangi bir değişiklik olmadı. Bu ve benzeri sorunlar dile getirilmiyor. Göç, mülteci, uyum gibi konuları gündemde tutarak temel sorunlar örtbas edilmek isteniyor.” diye konuştu.

Avusturya’da Müslüman Türklerin yaklaşık 50 yıldır barış içinde yaşadığının altını çizen Durdu, “Başörtüsü bugüne kadar sorun olmadı ya da İslam ve terör bu kadar yan yana getirilmedi. Sorunun temelinde siyaset ve medyanın olduğunu düşünüyorum. Avusturya halkı da çok iyi biliyor ki buradaki cami ve derneklerimiz hiçbir zaman tehdit unsuru olmamıştır. Bizim Avusturya halkıyla gösterildiği gibi bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı. Avusturyalılara bizi biz anlatmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“Kurz’un aşırı sağla aynı dili kullanması kaygı verici”
Durdu, ülkede siyaset kurumunu etkisi altına alan aşırı sağ söylemin Avusturya’nın geleceği açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Burada doğmuş büyümüş, buralı birisi olarak aşırı sağcı partinin Başkanı Heinz Christian Stache’nin söylemlerini, merkez sağ ÖVP’nin Başkanı Sebastian Kurz’dan duymak bizi çok ciddi şekilde kaygılandırıyor. Biz kendimizi misafir olarak değil evsahibi olarak görüyoruz, bu söylemler bizim evimizde büyük bir sıkıntın olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Murat Durdu, 1 Ekim’de yürürlüğe giren burka yasağına da değinerek, “Avusturya’da çok az sayıda kişi burka ve benzeri kıyafetleri tercih ediyor. Ülke aylarca bu suni gündemle meşgul edildi. Bizi asıl düşündüren konu, ‘bu durumun burkayla başlayıp başörtüsüyle devam mı edecek’ sorusu.” dedi.

Durdu, yeni kurulmuş bir parti olarak, 15 Ekim’de yapılacak genel seçimlerde özellikle Vorarlberg eyaletinde iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

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