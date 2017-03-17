Avusturya’da tartışmalı yabancılar yasası yürürlükte

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’de yer alan bir habere göre, İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, yabancılar yasasının büyük bir kısmının bugünden itibaren uygulanmaya başlanacağını, yasa kapsamındaki bazı düzenlemelerin ise 2018’in ilk yarısında yürürlüğe gireceğini kaydetti.

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Yasaya göre, ilk olarak sığınmacı başvurusunda bulunan kişilerin, yetkilileri yanıltmaya yönelik, geldikleri ülke, ad ve soyadları ile yaşları gibi kimlik bilgileri hakkında yanlış beyanda bulunmaları durumunda 5 bin avroya kadar para cezası verilebilecek.

İkametgah mecburiyeti

Yasa, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin güncel ikametgah bildirimini mecburi kılıyor. Sığınmacıların, bulundukları şehir veya eyaletlerde nerede kaldıklarını doğru bir şekilde ibraz etmeleri gerekiyor, yanlış bilgilendirme durumunda 100 ila bin avro para cezası öngörülüyor.

Yasaya göre, iltica başvurusu reddedilmiş, ancak ülkeden ayrılmak istemeyen ya da Avusturya’dan gönderildikten sonra tekrar bu ülkeye girmeye çalışan kişiler 5 bin ila 15 bin avro para cezası veya 6 hafta hapis cezasına çarptırılacak.

Suça karışanlar mülteci statüsünü kaybedecek

Yeni yasa ile iltica başvuruları kabul edilmiş sığınmacılar herhangi bir suçtan hüküm giydikleri takdirde mülteci statüsünü kaybedecek.

AA