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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bakan Çavuşoğlu Almanya’da

Hamburg’da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sistematik bir engellemeyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, ‘Engellemeler bağlarımızı koparamaz’ dedi.

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Bakan Çavuşoğlu Almanya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg’daki Türk Başkonsolosluğu’nun rezidansında konuşma yaptı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VE DEVLET BAHÇELİ’NİN SELAMINI GETİRDİM”

Çavuşoğlu katılımcılara, İstanbul ve Antalya’daki buluşmalarda bir araya geldikleri vatandaşların, Başbakan Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli’nin selamını getirdiğini söyledi.

“AÇIK HAVADA VATANDAŞLARI ÜŞÜTMEK İSTEMEZDİK AMA…”

Çavuşoğlu daha büyük mekanda buluşmak, açık havada vatandaşları üşütmek istemediklerini, çevredekileri de sesle rahatsız etmek istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti.

Üç görüşme salonunun iptal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya’nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz,” dedi.

“BİZE DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE KALKMAYIN”

“Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın,” diyerek Almanya hükümetine seslenen Çavuşoğlu, isteyen siyasetçilerin Almanya’dan, İsveç’ten gelip Türkiye’deki vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, “Engellemeler bağlarımızı koparamaz” dedi. Çavuşoğlu Alman hükümetine “Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya’daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü? Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik” diye seslendi.

Kendilerinin hiçbir zaman Almanya’nın aleyhine Türk vatandaşlara bir söylemde bulunmadıklarını, aksine entegre olmasını telkin ettiklerini vurguladı.

Almanya’da evet diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor, diyen Çavuşoğlu, Avrupa’da yükselen ırkçılığı dikkat çekerek, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’le görüşeceğini ve bu durumu dile getireceğini ifade etti.

Haber7

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