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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bakanlık: Başörtüsü yasağı devam etmeli

Hollanda’da Amsterdam il emniyet müdürlüğü başörtüsüne izin vermek istediklerini açıklamasının ardından Adalet ve Güvenlik Bakanlığı bunun uygun olmayacağını bildirdi.

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Bakanlık: Başörtüsü yasağı devam etmeli

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polis memurlarının başörtüsü kullanmasına izin verilemeyeceğini, bunun bir dini sembol olduğunu, haç gibi dini sembollerin kullanılmasının yasak olduğu gibi başörtüsünün de üniformayla kullanılamayacağını aktardı.

Polis memurlarının görüntüsünün tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, Amsterdam il emniyet müdürlüğünün isteğini doğru bulmadığının altını çizdi.

SONHABER.EU

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