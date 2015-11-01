Bakanlık: Başörtüsü yasağı devam etmeli

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Adalet ve Güvenlik Bakanlığı polis memurlarının başörtüsü kullanmasına izin verilemeyeceğini, bunun bir dini sembol olduğunu, haç gibi dini sembollerin kullanılmasının yasak olduğu gibi başörtüsünün de üniformayla kullanılamayacağını aktardı.

Polis memurlarının görüntüsünün tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, Amsterdam il emniyet müdürlüğünün isteğini doğru bulmadığının altını çizdi.

SONHABER.EU