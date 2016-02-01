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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Başbakan Rutte’dan iş dünyasındaki ayrımcılığa tepki

Hollanda başbakanı Mark Rutte uzun süredir gündemde olan iş dünyasındaki ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgli PvdA’nın anonim iş başvurusunu ” korkunç bir öneri ” olarak değerlendirdi.

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Başbakan Rutte’dan iş dünyasındaki ayrımcılığa tepki

Hollanda’da seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi parti ve liderlerinin yaptığı açıklamalar dikkat çekmeye başlıyor. Uzun zamandır DENK Partisi tarafından gündeme getirilen iş dünyasındaki ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Asscher’ın, ” ayrımcılığı önlemek için yabancı kökenliler anonim iş başvurusu yapsın ” önerisinden başka çözüm düşünülmemişti.

Seçim arefesinde konuyla ilgili Başbakan Rutte’dan ilk defa net bir açıklama geldi. Mark Rutte, iş dünyasındaki ayrımcılıkla anonim başvuruları ile mücadele edilebileceğini düşünenleri kınadığını ve bunu önerebildiklerine de inanamadığını belirtti. Rutte, ” bu korkunç bir öneri. Normal şartlarda hangi etnik kökenden olursa olsun her vatandaşımız istediği yere kendi kimliği ile girebilmelidir” dedi.

Başbakan, öğreniclere verilen kredi burslarıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta, ” öğrencilerin borçlanması hoş değil tabe ancak eski burs sitemine dönmekte mümkün değil. Bu durumda söylenmek yerine durumu kabullenmeliyiz. Bana kalsa ücretsiz yapardım eğitimi ancak bu imkansız ” sözlerine yer verdi.

SONHABER.EU

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