Başbakan Rutte’dan Wilders’a tepki

Son günlerde parti liderlerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları akılalmaz tartışmaları eleştren Hollanda başbakanı Mark Rutte, ” photoshoplu fotoğraflarla saldıran lider bizim ülkemize yakışmaz ” dedi.

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Foto: Twitter – Geert Wilders

Irkçı parti PVV lideri Geert Wilders’ın Twitter üzerinden D66 lideri Pechthold’un fotoğrafını photoshoplayarak ” Hollanda’ya şeriat ” pankartları taşıyan Hamas üyelerinin arasına yerleştirmesiyle başlayan tartışmayla ilgili konuşan Başbakan Rutte, ” liderlerin bu şekilde birbirlerini aşağılamaları doğru değil ” ifadesini kullandı.

Rutte, ” siyasi liderler tartışma proğramlarında birbirleriyla sıkı bir tartışma içerisine girebilir, ancak sosyal medya üzerinden birbirlerinin fotoğraflarını photoshoplayarak kendilerini rezil ederek gündeme gelmelerini tasvip etmiyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Başbakan 2014 yılından bu yana Wilders ile uzun görüşmeler yapmadığını belirten Rutte, PVV liderini konuyla ilgili uyarmadığını aktardı.

SONHABER.EU