” Belçika’da dini usullere göre kesim yasaklanamaz ”

Brüksel Bölge Parlamentosu’unda üç dönemdir vekillik yapan Meclis Başkanvekili Emin Özkara, Müslümanların ve Yahudilerin yıllardır uyguladıkları dini usullere göre kesimin serbest kalması için mücadele ediyor.

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Flaman Bölge Parlamentosu’nda dini usullere göre kesimin yasaklanması gündeme geldikten sonra çalışmalarına hız veren başarılı Vekil Emin Özkara, Brüksel Bölge Hükümeti bakanlarına konu hakkında yazılı soru önergeleri yöneltti.

Cecile Jodogne, Didier Gosuin ve Bianca Debaets gibi isimlere sorular yönelten Emin Özkara, her defasında şoklu kesimin zorunlu hale getirilmesinin yanlış olacağını ve dini usullere göre yapılan kesimlerin serbest kalması gerektiğini izah etti.

Bakan Debaets’e iki önerge

İlk soru önergesini 31 Mart 2017 tarihinde Hayvan Refahından Sorumlu Bakan Bianca Debats’e yönelten Özkara, Bakan’ın Müslüman Temsil Kurumu ile Yahudi Cemaati’yle görüşüp görüşmediğini sorduktan sonra Bakan’a Şubat ayında danıştaydan dönen kanun taslağını hatırlatıp, sunacağı kanun taslağının dini özgürlüğü kısıtlayacağının altını çizdi.

23 Mayıs 2017 tarihinde bu sefer çalışma arkadaşı Manzoor Zahoor ile birlikte yine Bakan Bianca Debats’e bir soru önergesi daha yönelten Özkara, bu sefer Belçika Yahudi Merkez Konsey Odası ile Müslüman Temsil Kurumu’nun ortak bir şekilde Valon Bölge Parlamentosu’na Devlet Kurulu tarafından kurban kesimi hakkında verdiği kararı hatırlattı.

Şoklu kurban kesimini zorunlu kılacak kanunu yürülüğe geçirmek isteyen Bakan’a, bu kararı almadan önce hangi dini kuruluşlarla oturup fikir alışverişinde bulunduğunu soran Özkara, görüşmelerin sonuçlarını merak ettiğini ve ne şekilde olduğu hakkında detay istedi.

Sorduğu önemli sorular arasında, Bakan’ın bu konu hakkında halk buluşması gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini de soran Özkara, Bakan’a dini kuruluşlarla olası bir dialog platformu kurmasını ve masaya oturmasını önerdi.

Üçüncü önerge Bakan Gosuin’e

Meclis Başkanvekili Özkara, 24 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomiden Sorumlu Bakan Didier Gosuin’e soru önergesi yöneltirken, 2015 yılında Brüksel’deki kasapların yarısından fazlasının dini kesimlere göre hazırlanan ürünleri sunduğunu vurguladı.

Şoklu kesim yasasını mecbur kılacak olası bir kararın geçmesi halinde, helal ürünler sunan kasapların ekonomik açıdan zor duruma düşebileceklerini ve birçoğunun iflas edebileceğini belirtti.

Bakan Gosuin’e Brüksel’deki helal kesimin senelik vergi geliri hakkında bilgi isteyen Özkara, söz konusu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kaçak et sektörlerinin oluşma ihtimali hakkında sorular sordu.

Dördüncü önerge Bakan Jodogne’a

Son olarak 31 Mart 2017 tarihinde Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Cecile Jodogne’a soru önergesi yönelten Özkara, Belçika’nın gıda ihracat hacminin 29 milyar euro olduğu konusunda bir hatırlatmada bulundu.

Bakan Jodogne’a Brüksel bölgesinden yapılan gıda ihracat hacminin ne kadar olduğunu soran Özkara, dini usullere uygun bir şekide elde edien etlerin ihraç edilen gıdanın yüzde kaçını oluşturduğunu konusunda bilgi isterken, hangi ülkerlere gittiğini ve bölge ekonomisine ne kattığını sordu.

Haber: Cafer Yıldırımer