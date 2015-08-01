Belediye başkanları vatandaşa müdahele edebilecek

Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen önergeye göre belediye başkanlarının yetkileri artırılarak vatandaşa müdahele etme hakkı olacak.
Kabul edilen yasa ile birlikte kentlerde vatandaşın huzuru kaçıran her olayda belediye başkanlarına müdahele etme hakkı doğdu. Çevreyi rahatsız edenlere karşı belediye başkanın yetkisinin artırılması kentlerde huzurun daha kolay sağlanması yönünde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bugüne kadar belediye başkanları sadece uyarıda bulunabiliyordu. Artık başkanlar bizzat müdahele edebilecek.
SONHABER.EU
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