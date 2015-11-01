Çavuşoğlu: Avrupa’daki vatandaşlarımızla buluşacağız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda’da referandum etkinliğine izin verilmemesiyle ilgili olarak, “Gideceğiz Avrupa’daki vatandaşlarımızla da buluşacağız. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaşlarımızla güçlü bağımızdan rahatsız olanlar durdurabilir.” dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Bıçkıcı Deresi ıslahı birinci kısım temel atma törenine katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi yönetebilmek için Türkiye’nin zayıf kalmasını, bölünmesini istediklerini bildirdi. Bu nedenle bu ülkeler tarafından PKK’nın desteklendiğini, FETÖ’ye sahip çıkıldığını, önceki yıllarda da DHKP-C’ye kamplar açıldığına işaret eden Çavuşoğlu, “İşte bunları çok iyi düşüneceğiz. Niye ‘hayır’ diyenlere sahip çıkıyor Avrupalılar, ‘evet’ diyenleri engellemeye çalışıyorlar? Çok iyi düşünün.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ne Almanya’nın ne Hollanda’nın kimsenin kendilerini korkutamayacağını ve engelleyemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Demokratik hakkımızı gideriz her yerde kullanırız. Nasıl onlar gelip Türkiye’de kullanıyorsa ben de gider kullanırım. Ne derlerse desinler, onlardan korkmayız, onlardan yılmayız. Onların demokrasi, insan hakları konusundaki iki yüzlülüğünü de suratlarına vururuz, bugüne kadar yaptığımız gibi. Hiç endişe etmeyin, herkes haddini bilecek, herkes hukuka saygı duyacak. Demokraside, insan haklarında çifte standarttan uzak duracak. Kimse bize ders vermeye kalkmasın. Ve gideceğiz Avrupa’daki vatandaşlarımızla da buluşacağız. Bunu ne PKK haini engelleyebilir ne de vatandaşlarımızla güçlü bağımızdan rahatsız olanlar engelleyebilir. Buradan bunu söylüyorum. Biz diyaloğa varız, dostluğa varız, ama bizimle dost olmak isteyenlerle.”

AA