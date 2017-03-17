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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ChristenUnie ile koalisyon görüşmesi yarın

Hollanda’da hükümeti kurma görevini üstlenen Herman Tjeenk ile Cuma öğlen saatlerinde VVD, CDA, D66 ve ChristenUnie partilerin koalisyon görüşmesi için bir araya gelecek.

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ChristenUnie ile koalisyon görüşmesi yarın

Daha önce iki kez Groenlinks ile koalisyon hükümetini kurmak için görüşen VVD, CDA ve D66, göç konusunda parti ile anlaşma sağlanamadığından bu koalisyonun olmayacağına karar verilmişti. PvdA da ısrarla hükümette yer almayacağını açıklamasının ardından çoğunluğu oluşturmak için geriye tek opsiyon ChristenUnie kalıyor.

D66 Lideri Pechtold’un geçtiğimiz haftalarda CU lideri Gert-Jan Segers ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede anlaşamadıklarını ifade etmiş ve CU ile hükümet kurmanın mümkün olmadığını belirtmişti. Ancak GL ile anlaşma sağlanamadığı için son opsiyon CU ile tekrar görüşülmesi gerektiği bildirildi.

Alınan bilgilere göre Cuma günü partiler bir araya gelerek detayları görüşecek.

SONHABER.EU

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