Çifte vatandaşlık yasası değişiyor

Referandum sürecinde başlayan çifte vatandaşlık tartışmaları yeni boyut kazandı. CDU’nun, çifte vatandaşlığa sınırlama getiren yeni yasa hazırlığında olduğu netleşti.
Türkiye’ye karşıtlarının referandum sürecinde ortaya attığı çifte vatandaşlık tartışmasında yeni bir noktaya gelindi.
‘Evet’ oyu kullananları uyumsuz olarak gösterenlerin, ellerinden çifte vatandaşlığın alınmasını söyleyenlerin hatta “‘Evet’ oyu kullananları Türkiye’ye gönderelim” diyenlerin çifte vatandaşlık oyunu tuttu.
Bu yıl üç eyalette gerçeklesen seçimden birinci parti olarak çıkan ve iktidarın güçlü ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), “Almanya’da doğan torunlar çift vatandaşlıktan birine karar vermeli” dedi.
Partinin Genel Baskan Yardımcısı ve yakında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde basbakanlık koltuguna oturacak isim olan Armin Laschet, “Çifte vatandaşlık sonsuza kadar sürmez” diye konuştu.
UZLAŞMA SAĞLAMIŞLAR
Laschet bu konuda hükumetin küçük ortağı ve kardeş partileri CSU’yu da kast ederek, “Birlik partileri olarak ortak seçim programında, çifte vatandaşlık konusunda kuşak sınırlamasını ön gören bir çözümde uzlaşma sağaldıgımıza inanıyorum” dedi.
F.A.Z.’a konusan Laschet, su anda çifte vatandaşlık hakkının 2000 yılından itibaren doğan çocukları kapsadığına ve bunların en erken 2018 yılında çifte vatandaş olacaklarına dikkati çekerek, yeni düzenleme için hala zamanları olduğunu ifade etti.
2014’TE KABUL EDİLMİŞTİ
SPD ile birlikte CDU ve CSU’nun da parçası olduğu koalisyon hükümeti, 2014 yılında Almanya’da doğan çocukların çifte vatandaş olmasına imkan veren yasayı kabul etmişti.
Bu yasa ile çifte vatandaşlık nesilden nesle geçiyordu. Almanya simdi Federal Içisleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin, referandum sürecinde ortaya attıgı çifte vatandaslıga kusak sınırlamasını getirmek istiyor.
Sabah.de
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