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Kısa bir süre önce Vilvoorde Belediye Başkanı Hans Bonte’nin “Herkes polis teşkilatında çalışabilmeli hatta başörtülüler bile.” açıklamasını destekleyen ve savunan Emir Kır, Yenivatan’a yaptığı açıklamada, bu konunun tartışmaya açılması gerektiğini savundu.

“Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor”

Vilvoorde Belediye Başkanı Hans Bonte tarafından yapılan çağrıyı hatırlatan Başkan Kır, bu çağrıya kendisinin de tepki verdiğini belirtti ve Belçika’da yaşayan insanların tüm kurumlarda bulunabilmeleri gerektiğini ifade etti.

Emir Kır, konuşmasının devamında, “Nötr bir şekilde hizmetlerin götürebilmesi lazım ama kimse bu konuyu gözardı edemez. Bugün bazı bayanlar bu konuda çok ciddi ayrımcılıklar yaşıyorlar. Buna karşı bir cevap vermemiz gerekiyor. Benim görüşüm çok açık ve net. Bugün Gent Belediyesi bunu serbest etti. Brüksel iş arama kurumu da bunun çözüm yollarını aradı ve buldu. Artık bunu tartışmaya açmamız lazım. Polis teşkilatında olsun, bakanlıklarda olsun, bütün kurumlarda artık bunu ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor ve tartışmaya açmamız gerekiyor. Çünkü maalesef birçok gencimiz iş alanında bu meseleden dolayı maalesef çok büyük engeller yaşıyor.” dedi.

“Bu konunun tartışmaya açılması gerekiyor”

Belçika’nın artık değiştiğine ve kabuk değiştirdiğine dikkat çeken Emir Kır, “Birçok kurum, bu konuda kolaylık tanıdı. İşadamları kurumuna bakın. Gent Belediyesi örnek oldu bu konuda. Evet mantaliteler daha hazır değil. Frankofon bölgesinde, Brüksel’de bazı belediye başkanlarının açıklamaları oldu. Onlar kesinlikle buna karşı ve onların argümanı da şu: “Hizmet objektif ve nötr bir şekilde gidilmesi lazım.” Onlar bunu bir engel olarak görüyorlar. Benim yaklaşımım daha farklı. Bana göre ciddi bir ayrımcılık var bu konuda. Bunu tartışmaya açmamız lazım. İngiltere’de olan, hollanda’da olan, Amerika’daki olan, bugün Flaman belediyelerin bazılarında olan şeyler neden başka yerlerde olmasın. Bu insanları toplumun kenarında bekleterek, sadece bunları daha radikal konuma getirirsiniz. Bu insanları toplumun içerisine almamız lazım. Bu müesseselerin içerisine almamız lazım. Elbette götürülen bütün hizmetler, objektif ve nötr olmalı. Bütün bunlardan dolayı artık bu konunun tartışmaya tekrar açılması gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Cafer Yıldırımer