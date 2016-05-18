DENK aday listesini açıkladı

Sylvana Simons'ın DENK partisinden ayrılmadan çok önce kendi partisini kurduğu ortaya çıktı....

Hollanda'da zionistlerin uzantısı olduğu kesinleşen 'yabancı uyruklu' yabacı düşmanı Geert Wilders'ın başı bu kez Amerika'dan aldığı ya...