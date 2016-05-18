Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK aday listesini açıkladı

DENK partisi Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerde yarışacak Milletvekili adaylarını açıkladı.

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DENK aday listesini açıkladı

İlk kez seçimlere katılacak olan DENK partisinin Milletvekili adayları kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. Adayların listesini duyuran DENK’in olumlu tepkiler aldığı görülüyor.

Genel seçimde en az 4/5 vekil çıkaracağı tahmin edilen DENK partisinde 18 adayın isimleri açıklandı.

DENK’in genel seçimde yarışacağı Milletvekili adayları :

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