DENK aday listesini açıkladı

DENK partisi Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerde yarışacak Milletvekili adaylarını açıkladı.
İlk kez seçimlere katılacak olan DENK partisinin Milletvekili adayları kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. Adayların listesini duyuran DENK’in olumlu tepkiler aldığı görülüyor.
Genel seçimde en az 4/5 vekil çıkaracağı tahmin edilen DENK partisinde 18 adayın isimleri açıklandı.
DENK’in genel seçimde yarışacağı Milletvekili adayları :
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