DENK Amsterdam’da söz sahibi olacak

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Yerel seçimlere katılacağı şehirlerin başında Amsterdam gelirken, DENK Partisi’nin Amsterdam Belediyesi’ne 5 encümen azası ile gireceğne kesin gözü ile bakılıyor.

Genel seçimlerde Amsterdam’da 28 bin oy alan DENK Partisi’nin aldığı oyların oranı toplam kullanılan oyların yüzde 6.9’u. Amsterdam’d aldığı bu oy oranı ile köklü bir çok partiyi sollayan ve PVV ve SP gibi partilerden bile çok oy alan DENK Partisi’nin çıkarması söz konusu 5 encümen azası ile Amsterdam’ın yerel yönetiminde de söz sahibi olacağı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak DEN PARTİSİ kucucularından ve Parti Lideri Tunahan Kuzu, Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de yapacakları kampanya ile 5 sandalye çıkarmalarına kesin gözü ile baktıklarını, bu sayının seçmenlerin takdiri ile daha da aratabileceğini fade etti.

Genel seçimlerdeki başarılarını “Tarihi bir sonuç aldık “ die değerlendiren Tunahan Kuzu, Genel seçimler öncesi de Amsterdam seçmenine güvendiklerini, aldıkları oy oranı ile seçmenlerin kendilerini yanıltmadığını, aynı güven ve desteği 2018 yerel seçimlerinde de beklediğini söyledi.

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