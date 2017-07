DENK: ‘ Müslüman yasağı ‘ Hollanda vatandaşlarına da mı geçerli ?

A+A-

Geçtiğimiz günlerde New York’a tatile giden Fas kökenli iki Hollanda vatandaşın ABD’ye alınmaması ile ilgili DENK, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama beklediğini bildirdi.

Müslüman oldukları için ülkeye alınmayan iki gencin durumu hakkında iki ülke yetlilileri arasında görüşme yapılıp yapılmadığı konusunda soru işaretler olduğunu ifade eden DENK basın açıklamasında, ” Hollanda vatandaşı olan Müslümanlar da mı ABD’ye alınmıyor? Bu konuda Hollandalı yetkililer gerekeni yapıyor mu ? gibi sorulara yanıt arayacağız ” sözlerine yer verdi.

DENK’in basın açıklaması şöyle:

Persbericht: 13 juli 2017

DENK vraagt om opheldering; Geldt Trumps “moslim-ban” ook voor Nederlandse staatsburgers?

Afgelopen week werd de toegang aan twee Rotterdamse hbo-studenten, Ismail en Othmane, tot de Verenigde Staten geweigerd. Dit incident vond plaats ondanks het feit dat beiden over een geldig visum beschikten. DENK vraagt, middels Kamervragen, om opheldering bij de Minister van Buitenlandse Zaken.

Het kan niet zo zijn dat Nederlandse staatsburgers zomaar, zonder opgaaf van reden, toegang tot een land van een bevriende natie wordt ontzegt. DENK is zeer benieuwd naar de beweegredenen. Volgens de berichtgeving heeft het er schijn van dat deze jongens geweigerd zijn vanwege het feit dat zij moslim zijn. Selçuk Öztürk: Er moet duidelijkheid komen. Het is nog een vraagteken of er contact is geweest tussen de overheidsinstanties van de Verenigde Staten en Nederland om opheldering over deze gebeurtenis te verkrijgen. Nederlandse staatsburgers mogen niet de dupe worden van Trumps discriminatoire maatregelen.”

DENK vraagt de Minister van Buitenlandse Zaken ook om de Amerikaanse overheid aan te spreken op de manier waarop de twee jongens, afgaande op de berichtgeving, behandeld zijn; 10 uur lang vastgehouden, 6 uur lang ondervraagd, geboeid vastgezeten, gedwongen telefoons en wachtwoorden overhandigd en bedreigd met arrestatie.

Ismail en Othmane vlogen afgelopen weekend via Londen naar New York. In Londen werd een van de jongens, Othmane, al flink ondervraagd door Homeland Security voordat hij verder mocht vliegen naar de Verenigde Staten. In New York aangekomen werd hij weer apart genomen en zo’n zes uur lang ondervraagd. Vervolgens hebben beide jongens ongeveer 10 uur lang in een ruimte moeten zitten. “We moesten met onze rug naar elkaar zitten en mochten niet naar elkaar kijken. We werden behandeld als terroristen”, aldus de jongens.

Uiteindelijk werd de toegang tot het land ontzegd. Beide werden door de politie geëscorteerd naar een vliegtuig en vlogen ze terug naar Londen.

