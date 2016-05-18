Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

DENK üzerinden siyaset yapan Simons aldattı

Sylvana Simons’ın DENK partisinden ayrılmadan çok önce kendi partisini kurduğu ortaya çıktı.

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DENK üzerinden siyaset yapan Simons aldattı

Nu.nl sitesinde yer alan haberde Sylvana Simons’ın DENK partisinde üye olduğu dönemde yeni partisini kurduğu belirtildi.

Artikel1 adını verdiği partisini DENK’ten gizlediği ortaya çıkan Simons’ın oynadığı kirli oyunlar vatandaş tarafından ciddiye alınmadığı görülüyor. KvK kayıtlarında partinin Aktivist Bram Verhappen ve Reguillo Wijngaarde adına olduğu saptandı.

Artikel1 partisinin websitesinin 6 Aralık tarihinde kaydedildiği ve 14 Aralık KvK’ya bildirildiği aktarıldı. Simons 18 Aralık’ta verdiği röportajda DENK üyesi olarak konuşmaya devam etti.

Başkalarının adına kurduğu yeni partisini DENK’ten gizleyebilen Simons’ın partiden ayrıldıktan sonra takındığı tavır bir çok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. DENK’ten ayrılır ayrılmaz partiyi kötüleyen Simons’ın iddialarının çokta ilgi görmediği belirtildi.

SONHABER.EU

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