DENK’e ülke çapında görülmemiş destek

Hollanda’da seçimlere katılabilmek için Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği şartları yerine getiren DENK için vatandaş seferber oldu.

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Hollanda kanunlarına göre Genel Seçimler’e ilk defa katılacak olan partilerin bazı şartlara uyması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu seçimlere yeni katılacak partilerden yüklü miktarda depozit isterken halk tarafından da desteklendiğini göstermesi şartını koşuyor.

Yüksek Seçim Kurulu Hollanda’yı 20 seçim bölgesine ayırarak her bölgeden 30 vatandaşın belediye tarafından mühürlenmiş Destek Beyannamesi ile yeni partileri desteklediğini ifade etmesini şart koşuyor. Bu bölgelerden 19 tanesi Hollanda sınırları içerisindeyken, bir tanesi de okyanus ötesi Güney Amerika sahillerinde bulunan Hollanda Karayıpleri. Toplamda 580 vatandaşın imzasına ihtiyaç duyulurken DENK Partisi’ne verilen destek bu sayıyı üçe katladı. Birçok yeni parti bu sayıya ulaşamayarak seçimlere katılamazken, Yüksek Seçim Kurulu’na 2000’e yakın imza sunan DENK Partisi Hollanda’da bir ilke imza attı.

Siyasi gözlemciler Hollanda’da DENK’in, gittikçe aşırı sağa kayan siyaset arenasında ve artan yabancı düşmanlığı atmosferinde bir zaruret olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca DENK’in tabandan böylesi güçlü bir destek alarak ilk seçimlerine katılacak olmasının da siyasi arenaya bir mesaj niteliği taşıdığını belirtiyolar.

DENK, bütün bölgelerde seçime katılma koşuluna uyduğu için, ulusal televizyonlarda büyük siyasi partilere verilen yayın hakkından da istifade edebilecek.