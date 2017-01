DENK’in seçimlere girmesi 600 imzaya bağlı

A+A-

Her ne kadar DENK yüz binleri arkasına almış olsa da yasal prosedürü yerine getirmediği takdirde 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak genel seçimlere katılamayabilir.

Her önüne gelenin siyasi parti kurmasını ve seçimlere katılmasını engellemek için bir nevi yaptırım olan bu madde DENK kurmayları tatarfından olumlu karşılandı.

Konu ile ilgili olarak Son Haber’e konuşan DENK Partisi Başkanı Selçuk Öztürk, “ Yerinde ve olumlu bir yaptırım. 20 değişik bölgenin her birinde en az 30 kişinin bizi mecliste görmek istediğine yanı seçimlere katılmamızı istediğine dair beyanda bulunması lazım. Bu da toplam 600 beyan demektir. İnsanlarımızın bizi desteklediklerini biliyoruz. Bu yüzden yasal prodesdürün yerine gelmesi için belirtilen bölgelerdeki insanlarımızdan ricamız böyle bir beyanda en kısa zamanada bulunmalarıdır” dedi.

Kısaca, Yeni seçim yasasına göre en az 20 seçim bölgesinde ( belediye ) yapılanmasının yanı sıra adı geçen bölglerde en az 30 kişinin belediyeye giderek DENK Partisinin seçimlere girmesini istediğini beyan etmek zorunda.

Bu yüzden eğer gerçekten Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk başta olmak üzere DENK Partili milletvekillerini Hollanda’da görmek isteniyorsa yapılması gerekenler aşğıda açık ve net olarak belirtilmiştir. Beyanda bulunma süresi en fazla 30 dakikanızı alacağı duyurulan bildiri şöyle:

DENK Partisi’nin Genel Seçimler’e katılmasını sağlamak için sizin desteğinize ve imzanıza ihtiyacı var.

Destek beyanı nedir? (Ondersteuningsverklaring)

Destek beyanı seçimlere ilk defa katılan bir partinin seçime katılmasını desteklediğinize dair bir beyannamedir. Desteklediğiniz partinin adının ve milletvekili adaylarının isminin bulunduğu bir formdur.

Destek beyanı niçin gerekli?

Kimler destek beyanı formunu doldurabilirler?

-Hollanda vatandaşı olanlar

-Seçme yaşına gelmiş olan vatandaşlar

-Bu şartlara uyan arkadaşlarınız veya akrabalarınız

Başkası benim adıma belediyeye götürebilir mi?

Hayır, başkası sizin adınıza başvuru yapamaz. Destek formunu şahsen kendiniz belediyeye götürmelisiniz.

Belediye hangi belgeleri istiyor?

Belediyeye sadece doldurduğunuz Destek Beyannamesi (ondersteuningsverklaring) ve kimlik belgenizle gitmeniz yeterli.

Destek beyanını ne zaman ve nereye teslim etmem gerekiyor?

15 Ocak tarihinden itibaren formu doldurabilirsiniz. En son 30 Ocak tarihine kadar destek beyanını DENK Partisinin Genel Merkez’ine ulaştırmanız gerekiyor. Ancak biz zamanında yetiştirebilmek için 24 Ocak tarihinde bütün formları bize ulaştırmanızı bekliyoruz.

Destek beyanını nereden temin edebilirim?

Destek beyanını g.albitrouw@tweedekamer.nl adresinden isteyebilirsiniz.

Destek beyanını nasıl doldurmam gerekiyor?

Size gönderilen formu print ederek isminizi ve imzanızı atıp resmi olarak ikamet ettiğiniz belediyeye gidiyorsunuz. Belediye memuruna imzalatıp, mühürletip geri almanız ve Genel Merkez’imize ulaştırmanız gerekiyor.

Destek beyanını DENK Genel Merkezi’ne nasıl ulaştıracağım?

Bulunduğunuz bölgedeki Kampanya Başkanı’na ya da bize email aracılığı ile ulaştırabilirsiniz: g.albitrouw@tweedekamer.nl. Önce imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi scan yapmanız gerekiyor. Dilerseniz posta aracılığı ile ya da şahsen bize ulaştırabilirsiniz.

Ne kadar zamanımı alacak?

Formu doldurmak ve belediyeye gidip gelmek ortalama yarım saatinizi alacak.

Destek formu doldurmak için DENK partisine üye olmam gerekiyor mu?

Hayır, üye olmanıza gerek yok. Herkes bu formu doldurabilir.

Belediyeye ne zaman ve nasıl gitmem gerekiyor?

İkamet ettiğiniz belediyenin açık olduğu saatlerde doğrudan gidip formu doldurabilirsiniz. Randevu almanıza gerek yok. Kesinlikle resmi olarak ikamet ettiğiniz belediyeye gitmeniz gerekiyor.

Kaç tane destek beyannamesine ihtiyacınız var?

Hollanda’da toplamda 20 tane seçim bölgesi var. Her bölgede en az 30 adet destek beyannamesi gerekiyor. Toplamda en az 580 adet belgeye ihtiyacımız var.

Neden daha fazla destek beyannamesi istiyorsunuz?

Bazı beyannamelerde yanlışlar olabileceğini ve iptal edileceğini düşünerek fazladan beyannameye ihtiyacımız var. Ayrıca DENK’in desteğinin güçlü bir şekilde kamuoyuna yansıması için de en az 1000 adet destek beyannamesi toplamak istiyoruz.

Süreç nasıl işliyor, kısaca anlatır mısınız?

1.Destek beyannamesi imzalamak istediğinizi bize email ile bildiriyorsunuz.

2.Email adresinize beyannameyi gönderiyoruz.

3.Beyannameyi doldurup imzalıyorsunuz.

4.Beyannameyi kamet ettiğiniz belediyeye kendiniz götürüyorsunuz.

5.Belediye’ye kimlik belgenizi (pasaport, ehliyet, kimlik kartı) götürüyorsunuz.

6.Belediyede bilgileri kontrol ettirip, imzalatıp mühürletiyorsunuz.

7.Destek beyannamesini tekrar alıp scan edip email ile bize gönderiyorsunuz. Ya da posta ile yahut sahsen Genel Merkez’imize ulaştırıyorsunuz. Adresimizi email ile öğrenebilirsiniz.

8.Böylece DENK’in Genel Seçimler’e katılmasını sağlamış oluyorsunuz.

Şehirler ve seçim bölgeleri hangileridir?

1. Groningen Bölgesi: Groningen

2. Fryslân Bölgesi: Leeuwarden

3. Drenthe Bölgesi: Assen

4. Överijssel Bölgesi: Zwolle

5. Flevoland Bölgesi: Lelystad

6. Gelderland Bölgesi İ: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Çülemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maaşdriel, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maaş en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Nijmegen

7. Gelderland Bölgesi II: Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lingewaard, Lochem, Montferland, Neder-Betuwe, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude İJsselstreek, Överbetuwe, Putten, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar, Zutphen, Arnhem

8. Utrecht Bölgesi: Utrecht

9. Amsterdam Bölgesi: Amsterdam

10. Belediyeler: Aalşmeer, Amstelveen, Beverwijk, Blarıcum, Blöemendaal, Diemen, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Uıthoorn, Velsen, Weesp, Wijdemeren, Zandvoort, Haarlem

11. Belediyeler: Alkmaar, Beemster, Bergen, Drechterland, Edam-Völendam, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollandse Kroon, Hoorn, Köğgenland, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Oostzaan, Öpmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uıtgeest, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Den Helder

12 ‘s-Gravenhage: ‘s-Gravenhage

13. Rotterdam: Rotterdam

14. Belediyeler: Alblaşserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaaş, Brielle, Cromstrijen, Delft, Dördrecht, Giessenlanden, Goeree-Överflakkee, Görinchem, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Hendrik-İdo-Ambacht, Körendijk, Leerdam, Maaşsluis, Midden-Delfland, Molenwaard, Nissewaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rijswijk, Schiedam, Sliedrecht, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne, Zederik, Zwijndrecht, Dördrecht

15. Belediyeler: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den İJssel, Gouda, Hillegom, Kaağ en Braassem, Katwijk, Krimpen aan den İJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas, Leiden

16. Zeeland Bölgesi: Middelburg

17 Belediyeler: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Döngen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Göirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rücphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Tilburg

18 Belediyeler: Asten, Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Grave, Haaren, Heeze-Leende, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Laarbeek, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Öss, Reusel-De Mierden, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Someren, Son en Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre, ‘s-Hertogenbosch

19. Limburg Bölgesi: Maastricht

20 Adalar: Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Bonaire

