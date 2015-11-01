Devlet Bahçeli’den Almanya’ya çok sert tepki!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerinden arka arkaya gelen skandal kararlara tepki gösteren Bahçeli, Almanya’ya seslenerek, “Biz bunu açıkça Türk düşmanlığı sayar, Berlin’in iradesini Kandil’e teslim ettiğini düşünürüz.Yoksa Almanya hayır cephesinde yerini aldı da bizim mi haberimiz olmadı? Almanya PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmaktadır. Koyunlarında Mehmetçik kanı olan hainleri beslemektedirler. Almanya’nın yolu yol değil, acilen dönmelidir” ifadelerini kullandı.

İşte o konuşmadan satır başları

“Perşemergenin PKK ile çatışması çıkarlarının çatışmasından değilse kesinlikle tiyatrodur. Türkiye bölgede milli varlığına yönelik risklerle karşı karşıyadır. Milli bekamız içten ve dıştan olmak üzere iki ateş altındadır. 16 Nisan’da Türkiye’nin bekası için evet diyeceğiz.

TÜRKİYE KAYNARSA BERLİN YANACAKTIR

Komşu coğrafyalar kağıt kuleler gibi devrilmekte. Türkiye’nin köşe kıstırılması amaçlanmaktadır. Amaç Türk milletini etnik ve mezhep volkanında eritip birbirine kırdırmaktır. Tarihte bugünkünden daha kötü günler yaşadık. Türkiye kaynarsa, Berlin yanacaktır. Türkiye kaynarsa Londra kaosa yatacaktır.

BERLİN İRADESİNİ KANDİL’E Mİ TESLİM ETTİ?

Nedir bu sözde gelişmiş ülkelerden çektiğimiz, Hala mı haçlı aklı devrede? Geçen haftadan bu tarafa Almanya, Hollanda’dan hazımsızlığın daniskası olan Türkiye kararları birbirini izlemekte. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı 16 Nisan referandumu konusunda bilgilendirilmesi olması gereken bir şey. Almanya bundan neden rahatsız oldu? Türkiye Cumhuriyeti Bakanları hangi demokratik haklarla engellenmiştir? Biz bunu açıkça Türk düşmanlığı sayar, Berlin’in iradesini Kandil’e teslim ettiğini düşünürüz.

ALMANYA’NIN YOLU YOL DEĞİL

Anlaşılan referandum süreci Merkel’in tahammülsüzlüğünü kabartmış. Yoksa Almanya hayır cephesinde yerini aldı da bizim mi haberimiz olmadı? Almanya PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmaktadır. Koyunlarında Mehmetçik kanı olan hainleri beslemektedirler. Almanya’nın yolu yol değil, acilen dönmelidir.Biz dün Türkiye muhaliflerine eğilmedik yine eğilmeyeceğiz. Boyun bükmedik yine bükmeyeceğiz.

TÜRK HÜKÜMETİ YALNIZ DEĞİLDİR

Almanya’da varlık mücadelesi veren kardeşlerimizin gelişmelerden çok rahatsız oldukları açıktır. Tüm dünya bilsin, aklında tutsun: Türk Milleti birdir, düşmanca tutum ve davranışlara karşı tek yürektir. Türk devleti Türk hükümeti yalnız değildir, 80 Milyon vatandaşımız, yabancı ülkelerdeki kardeşlerimizle birliktedir. Almanya gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmalıdır. Yeri gelirse kendi söküğümüzü dikmekten üşenmeyiz.

ABD’NİN YAPTIĞI AYMAZLIK

El Bab sonrası tartışmalar Menbiç ve Rakka üzerinde yoğunlaştı. Dün saldırıya uğrayan askerlerimize geçmiş olsun diyorum. ABD’nin hala teröristleri silahlandırması aymazlıktır. Samimiyetle izah edilecek bir yanı yoktur.

BAZI KOKUŞMUŞLAR DİYOR Kİ…

İnsanı ahlaklı kılan temel duygu hayadır. Haya insan aklını üstün kılan değerin adı, dürüstlüğün markasıdır. Hayası pazara çıkmışların, hayırsızlığı dillere düşmüşlerin hayır kampanyaları gözden kaçmamaktadır. Kuru kuruya toplanan, kan alacak damar arayıp içimizden dışımızdan bizi taşlayanlar kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. Sığ gündemlerinde sürekli bocalamaktan başka yolları olmayanlar için, milli iradenin demir yumruğu 16 Nisan’da inecektir.Bazı kokuşmuşlar diyor ki, MHP 16 nisan’dan sonra bitecek. Bre densizler, size bu akılları kim veriyor. MHP Türklüğün ana ve atar damarıdır. Biz de çok şükür ne sancak iner, ne de damar biter.

YÜZ KARASI CHP’YE DERS

MHP’den kovulduktan sonra fikirlerini oraya buraya rehin bırakıp MHP’ye ömür biçmeleri fıstır. MHP 16 Nisan’da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası ve Türkiye için evet diyecektir. Evet Türkiye Cumhuriyetidir, milli birliğin simgesidir. PKK’ya, FETÖ’ye, haçlıya şamar evetle vurulacaktır. Evet yüz karası CHP’ye derstir. Evet bölücü Kandil çetesinin iflasıdır”

Haber7