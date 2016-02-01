Emine Bozkurt Milletvekili adayı

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Son dönemlerde ciddi düşüş yaşayan PvdA partisi, bugüne kadar oyların çoğunu yabancı kökenli vatandaşlardan almıştı. Oy kaybına partide yabancılara karşı alınan tavır ve Türklere karşı yapılan haksız saldırıların neden olduğu tahmin ediliyor.

Seçimlerde beklediği oy oranın alabilmek için harekete geçen yeni parti lideri Asscher’ın da adaylar listesine çok sayıda yeni isimler eklediği aktarıldı. Listede bugüne kadar yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Emine Bozkurt’un da yer aldığı bildirildi.

Rotterdam Charlois belediyesi encümen azası PvdA’lı Zeki Bara’nın yayımladığı bildiride şu sözlere yer verildi:

Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Emine Bozkurt PvdA sosyaldemokrat işçi partisinden 18. siradan milletvekili adayı gösterildi.

Bilindiği gibi sayın Bozkurt 10 avrupa parlementosunda Hollandayı çok iyi temsil etmişti. Sayın Bozkurt’un döneminde Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştı.

Emine Bozkurt aynı zamanda her türlü ayrımcılıkla ve göçmenlerin eşit haklara sahip olabilmesi için önemli bir mücadele vermişti.

Bozkurt Avrupa parlementosundaki görevi süresince hem Türkiyedeki kadın haklarının gelişmesine çok büyük katkılar sağladı ve futboldaki şike ile mücadele etti.

PvdA sosyal demokrat işçi partisinin cok büyük oy kaybına uğramasına rağmen, Emine Bozkurt 67 binden fazla oy alarak parlementoya girdi.

Önümüzdeki seçimlerde kendisine başarılar diliyoruz.

SONHABER.EU