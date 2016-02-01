Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Emine Bozkurt Milletvekili adayı

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan seçimlerde kimlerin yarışacağı yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

A+A-

Emine Bozkurt Milletvekili adayı

Son dönemlerde ciddi düşüş yaşayan PvdA partisi, bugüne kadar oyların çoğunu yabancı kökenli vatandaşlardan almıştı. Oy kaybına partide yabancılara karşı alınan tavır ve Türklere karşı yapılan haksız saldırıların neden olduğu tahmin ediliyor.

Seçimlerde beklediği oy oranın alabilmek için harekete geçen yeni parti lideri Asscher’ın da adaylar listesine çok sayıda yeni isimler eklediği aktarıldı. Listede bugüne kadar yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Emine Bozkurt’un da yer aldığı bildirildi.

Rotterdam Charlois belediyesi encümen azası PvdA’lı Zeki Bara’nın yayımladığı bildiride şu sözlere yer verildi:

Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Emine Bozkurt PvdA sosyaldemokrat işçi partisinden 18. siradan milletvekili adayı gösterildi.

Bilindiği gibi sayın Bozkurt 10 avrupa parlementosunda Hollandayı çok iyi temsil etmişti. Sayın Bozkurt’un döneminde Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştı.

Emine Bozkurt aynı zamanda her türlü ayrımcılıkla ve göçmenlerin eşit haklara sahip olabilmesi için önemli bir mücadele vermişti.

Bozkurt Avrupa parlementosundaki görevi süresince hem Türkiyedeki kadın haklarının gelişmesine çok büyük katkılar sağladı ve futboldaki şike ile mücadele etti.

PvdA sosyal demokrat işçi partisinin cok büyük oy kaybına uğramasına rağmen, Emine Bozkurt 67 binden fazla oy alarak parlementoya girdi.

Önümüzdeki seçimlerde kendisine başarılar diliyoruz.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Romanya başbakanlığına Türk aday Romanya başbakanlığına Türk aday

Romanya'da yapılan genel seçimin galibi Liviu Dragnea, daha önce bakanlık da yapan Tatar Türkü Sevil Shhaideh'i başbakan adayı olarak a...

PvdA’da seçim depremi PvdA’da seçim depremi

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan seçimlerde aday listesini açıklayan PvdA'da şu an Meclis'te yer alan Milletvekillerin...

Hollanda meclisini terör korkusu sardı Hollanda meclisini terör korkusu sardı

Fransa ve Belçika'nın ardından Almanya'da da gerçekleşen terör saldırılarını değerlendiren Hollanda Temsilciler Meclisi, Hollanda'da sa...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Yumurta kabuğundan kağıt üretildi Yumurta kabuğundan kağıt ...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri yumurt...

‘1 yıl ömrü kalan’ çocuk sadece 3 günde… ‘1 yıl ömrü kalan&#...

Hollanda’da ölümcül beyin kanserine yakalanan 6 yaşındaki Ti...

Berlin’deki katliamda polis parmağı Berlin’deki katliam...

Berlin'de 12 kişinin öldüğü terör saldırısının faili olarak ...

Erasmus MC ile ADRZ hastanesinin ortaklığına izin çıktı Erasmus MC ile ADRZ hasta...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Erasmus MC hastanesi...

”Yusuf Acar konusunda Hollanda ile anlaştık” ”Yusuf Acar konusun...

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Gülenciler hakkında...

MÜSİAD Amsterdam açıldı, sırada Rotterdam var MÜSİAD Amsterdam açıldı, ...

Türkiye Merkezli MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Der...

HDV Başkanı Yusuf Acar Hollanda’ya veda etti ! HDV Başkanı Yusuf Acar Ho...

Hollanda Diyanet Vakfı Başkan'ı Yusuf Acar'ın, yapılan baskı...

UNHCR’den YTB’ye ziyaret UNHCR’den YTB’ye ziyaret...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Tü...

Emine Bozkurt Milletvekili adayı Emine Bozkurt Milletvekil...

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan seçimlerde...

”Müslüman olunca terörist aksi halde Psikolojik” ”Müslüman olunca te...

Zürih’teki “cinnet geçirme” olayı: Failler arasında ayrım ya...

VIDEO GALERİ