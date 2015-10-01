Erdoğan’dan Avrupa çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftaya perşembe Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüşeceği açıklandı.
AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan, Tusk ve Juncker arasındaki görüşmenin, 25 Mayıs’ta Brüksel’de gerçekleşeceğini söyledi. Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs’ta NATO’nun yeni karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak zirveye katılacak. Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşme yapması planlanıyor.
AB kurumlarının liderlerinin Erdoğan’la görüşmek istediğini ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, 29 Nisan’da yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında açıklamıştı.
AA
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