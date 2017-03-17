eski PvdA’lı Selami Coşkun DENK’e katıldı

Hollanda’da Bakan Asscher ve partisi PvdA’nın Türk ve Müslümanlara karşı sergilediği tavırlardan rahatsız olup PvdA’dan istifa eden Roermond belediyesi meclis üyesi Selami Coşkun DENK Partisine katıldı.
Roermond belediyes meclis üyeliği görevinde başarılı olan Selami Coşkun, son dönemlerde PvdA ve Bakan Asscher’ın özellikle Müslüman ve Türklere karşı başlattıkları algı operasyonu ve asılsız iddialarının ardından tepkisini açık yüreklilikle dile getirmesiyle dikkat çekmişti.
Yazdığı makalelerde PvdA ve Asscher’ın partilerinin politika anlayışına aykırı davrandıkları ve çizgilerinin dışına çıkmaya başladıkları gerekçesiyle sert bir dille eleştiren Selami Coşkun, kısa bir süre önce PvdA’dan ayrıldığını duyurdu.
DENK facebook sayfasında yayımlanan videoda Selami Coşkun neden DENK’e katıldığını anlattı.
SONHABER.EU
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