Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

eski PvdA’lı Selami Coşkun DENK’e katıldı

Hollanda’da Bakan Asscher ve partisi PvdA’nın Türk ve Müslümanlara karşı sergilediği tavırlardan rahatsız olup PvdA’dan istifa eden Roermond belediyesi meclis üyesi Selami Coşkun DENK Partisine katıldı.

A+A-

eski PvdA’lı Selami Coşkun DENK’e katıldı

Roermond belediyes meclis üyeliği görevinde başarılı olan Selami Coşkun, son dönemlerde PvdA ve Bakan Asscher’ın özellikle Müslüman ve Türklere karşı başlattıkları algı operasyonu ve asılsız iddialarının ardından tepkisini açık yüreklilikle dile getirmesiyle dikkat çekmişti.

Yazdığı makalelerde PvdA ve Asscher’ın partilerinin politika anlayışına aykırı davrandıkları ve çizgilerinin dışına çıkmaya başladıkları gerekçesiyle sert bir dille eleştiren Selami Coşkun, kısa bir süre önce PvdA’dan ayrıldığını duyurdu.

DENK facebook sayfasında yayımlanan videoda Selami Coşkun neden DENK’e katıldığını anlattı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Rutte: Artık bir an önce hükümeti kurmalıyız Rutte: Artık bir an önce hükümeti kurmal...

Hollanda'da koalisyon görüşmesinin ikinci aşamasında VVD, CDA, D66 ve GL arasında yoğun bir trafik yaşanıyor. Başbakan Rutte hükümetin ...

Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemi...

Hollanda'da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının ardından verilen bütçe ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Meclis üyele...

Başkan Clerfayt: “İslam’ı karalamak istiyorlar” Başkan Clerfayt: “İslam’ı karalamak isti...

Belçika Diyanet Vakfı’nın geleneksel iftar yemeğine katılan Belçikalı Belediye Başkanı, yaptığı konuşmada İslam dinin barış ve hoşgörü ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Eindhoven’da terör iddiası polisi harekete geçirdi Eindhoven’da terör ...

Hollanda'nın Eindhoven kentinde polis şüpheli bir durum oldu...

Hastanede yapılan hata Türk vatandaşını canından etti Hastanede yapılan hata Tü...

Alınan bilgilere göre Hollanda'da çok basit bir müdahele içi...

eski PvdA’lı Selami Coşkun DENK’e katıldı eski PvdA’lı Selami...

Hollanda'da Bakan Asscher ve partisi PvdA'nın Türk ve Müslüm...

Rutte: Artık bir an önce hükümeti kurmalıyız Rutte: Artık bir an önce ...

Hollanda'da koalisyon görüşmesinin ikinci aşamasında VVD, CD...

UWV, hastalıktan alanların sayısını inceleyecek UWV, hastalıktan alanları...

UWV, Hollanda’da hastalık nedeniyle çalışamaz durumda olup ö...

Doktor asistanlarının maaşına zam müjdesi Doktor asistanlarının maa...

CNV Zorg & Welzijn Hollanda’da çalışan yaklaşık 30 bin dokto...

Amsterdam dilencilerin başkenti oldu Amsterdam dilencilerin ba...

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olan Hollanda'nın başk...

Hafta sonu hava sıcaklığı 25-30 arası değişecek Hafta sonu hava sıcaklığı...

Hollanda'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve gökgü...

İspanya bölünmenin eşiğinde İspanya bölünmenin eşiğin...

İspanya'da Katalonya Özerk bölgesi, 1 Ekim'de bağımsızlık re...

Lalezar iftarda görücüye çıktı Lalezar iftarda görücüye ...

Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar sofraları dolup ...

VIDEO GALERİ