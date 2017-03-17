Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’dan IKBY’ye gayrimeşru referandum uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, “Bağımsızlık ilanı olursa Ortadoğu’da yeni krizlere neden olur” dedi.

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Fransa’dan IKBY’ye gayrimeşru referandum uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) pazartesi günü düzenlediği gayrimeşru referandumla ilgili “Bağımsızlık ilanı olursa Ortadoğu’da yeni krizlere neden olur.” dedi.

Le Drian, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, IKBY’nin Irak’ın yeniden inşasına entegre olmasının arzu edildiğini söyledi.

IKBY ile Irak’ın uzlaşması gerektiğini kaydeden Le Drian, bağımsızlık ilanı için uygun bir zaman olmadığını vurguladı.

Le Drian, “Bağımsızlık ilanı olursa DEAŞ’ın Irak’ta yenilgiye uğratıldığı bu dönemde Ortadoğu’da yeni krizlere neden olur.” ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, 2005 anayasasına aykırı olduğu için dün IKBY tarafından yapılan referandumu ve sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

AA

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