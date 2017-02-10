Fransa’yı seçimlere siber saldırı endişesi sardı

Fransa’da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek olası bir siber saldırıdan endişe duyuluyor.

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Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek olası bir siber saldırıdan endişe duyduğu bildirildi.

Fransa’da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaine gazetesi, DGSE raporları doğrultusunda Cumhurbaşkanı François Hollande’ın önümüzdeki haftalar içinde konuyu görüşmek için Savunma Konseyi’ni Elysee Sarayı’nda toplayacağını yazdı.

“Rus gizli servisinin, Trump’ın seçimi kazanmasındaki rolüne inanılıyor”

DGSE’nin, Rus gizli servisinin, ABD’de Donald Trump’ın seçimi kazanmasında önemli rolü olduğuna inandığını kaydeden gazete, Fransa’da nisan ve mayıs ayında iki turlu düzenlenecek seçimlerde de siber saldırı olasılığının göz ardı edilmediğini kaydetti.

Fransız gazetesi, Elysee Sarayı’ndan bir yetkilinin, “Savunma Konseyi’nin önümüzdeki haftalarda düzenlenecek bir toplantısında konu gündeme gelecek.” şeklindeki sözüne yer verdi.

KAYNAK AA