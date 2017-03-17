Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Gıdalarda zehirli yumurta kontrölü yapılıyor

Hollanda’da Meclis üyeleri yumurta krizi için acil toplanıyor. Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA’nın geçtiğimiz Kasım ayında zehirli yumurtalar konusunda Bakanlıkları uyardığı ortaya çıktı.

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Gıdalarda zehirli yumurta kontrölü yapılıyor

İçeriğinde zehirli yumurta bulunan kreplerin (pannekoek) ardından şimdi de surinam yumurta salatasında (Surinaamse eiersalade) zehirli madde fipronil tespit edildi. Zehirli maddenin yüksek dozda olmasına rağmen halk sağlığını tehdit etmediği açıklandı.

NVWA, eierkoeken, mayonez, waffle ve yumurta salatası gibi yumurtanın yoğun kullanıldığı ürünleri mercek altına aldığı ve incelemer sonucu zehirli maddeye sadece yumurta salatasında rastlandığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl zehirli yumurtalar konusunun Bakanlık tarafından bilindiği, ancak yumurtalarda zehirli madde olmasına neden olduğu düşünülen Chickfriend firmasının incelemeye alınan firmaların yer aldığı sistemde bulunmaması tepkilere neden oldu. Şu anda 149 firmada yumurta satışı yasağı ve incelemeler devam ediyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri konuyla ilgili acil toplantı yapılması konusunda hemfikir oldu. Daha önce Sağlık ve Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamalar diğer meclis üyeleri tarafından yeterli bulunmazken, geçtiğimiz yıl zehirli yumurta hakkına bilgi sahibi olan yetkililerin neden duyarsız kaldığı merak konusu oldu. Bu nedenle partiler her iki Bakanlığın mecliste detaylı açıklama yapmasını istiyor.

Alınan bilgilere göre toplantıda sadece Tarım Bakanlığı’nda görevli Milletvekilleri katılacak.

SONHABER.EU

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