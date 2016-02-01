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Gündüz de hız sınırı 130 km olacak

Hollanda Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Schultz Temsilciler Meclisinde soruları yanıtlarken sürücülere müjde verdi.

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Gündüz de hız sınırı 130 km olacak

Amsterdam ve Utrecht karayolu A2’de akşam ve gece saatlerinde uygulanan 130 km hız sınırının gündüz için de geçerli olacağını belirten Schultz, ”öncelikle çalışmaların tamamlanması gerek ” dedi.

VVD Milletvekili Barbara Visser’ın sorularını yanıtlayan Schultz, A2 karayolunun 5 şeritten dördüne ultra sessiz asfalt yapılacağını ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra en önemli faktör olan çevresel gürültünün de çözüme kavuşmuş olduğunu ifade etti.

Schultz, bu sayede A2 karayolunda gündüzleri de hız sınırının 130 km olabileceğini belirterek, çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanmasını hedeflediklerini ve uygulamanın da o dönemde hayata geçeceği müjdesini verdi.

SONHABER.EU

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