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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Halka kemer sıktıran devlet yetkilileri eksta masraf çıkarıyor

Hollanda’da belediyeler, bakanlıklar, hükümet, eyalet ve Birleşen Devlet Su İşleri Kurumlarına yönelik yapılan incelemelerde belirlenen bütçeyi aşarak ekstra harcamalara neden olduğu belirtildi.

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Halka kemer sıktıran devlet yetkilileri eksta masraf çıkarıyor

AD gazetesinde yer alan bilgilerde 2014 ile 2016 yılları arasında 151 devlet kurumuna yapılan incelemede dışarıdan personel kiralama masrafında yüzde 19 artış yaşandığı aktarıldı.

Normal şartlarda yüzde 10 kuralı bulunan dışarıdan personel kiralama konusunda yaklaşık yüzde 20’ye ulaşılması tepkilere neden oldu.

İki yıl içinde totalde 2,4 milyar euro harcama yapılırken, Maliye bakanlığında 272 milyon, Altyapı ve çevre bakanlığında 252 milyon ve adalet ve güvenlik bakanlığında 237 milyon euro dışarıdan personele harcama yapıldığı belirtiliyor.

SP Milletvekili Ronald van Raak yapılan harcamalara tepki göstererek, ” şok edici ” yorumunda bulundu. VVD Milletvekili Jan Middendorp ise ” sadece gerekli olduğunda dışarıdan personel desteği alınır ” dedi.

SONHABER.EU

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