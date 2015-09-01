Hollanda basını DENK konusunda yine çuvalladı

Hollanda basının da çıkan haberlerde Faslı Camiler Konseyi’nin (RMMN) DENK’in kendilerine oy verilmesi konusunda cami cemaati ve yöneticilerine baskı yaptığını söylediği yalanı kısa sürdü. DENK ve RMMN ortak açıklama yayınladı.

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Foto: Facebook DENK

Seçimler yaklaştıkça DENK partisine karşı alınan sert tavır ve asparagas haberlerin artması dikkat çekiyor.

Hollanda basını Faslı Camiler Konseyi’nin (RMMN) DENK partisinin cami cemaati ve yöneticilere oy için baskı uyguladığını yazmıştı. Ancak DENK ve RMMN tarafından yayımlanan ortak basın bildirisinde işin aslının öyle olmadığını, RMMN’nin bazı vatandaşların kendisini baskı altında hissettiği sinyalini aldıklarını ifade ederek, DENK’i eleştirmeye veya başka partiye oy vereceğini dile getirmekten çekindikleri bilgisini aldıklarını belirtti.

DENK, Müslümanların kendi hür iradeleriyle demokratik haklarını kullanarak istedikleri parti veya kişiye oy vermelerini önemsediklerini aktarırken, oy kullanırken etnik köken veya dini inancın kime oy kullanacağınız konusunda etkili olmaması gerektiğini bildirdi. RMMN de bu konuda DENK ile aynı fikirde olduğunu beyan etti.

DENK ve RMMN tarafından yayımlanan ortak basın açıklaması:

PERSBERICHT

Rotterdam, 13 maart 2017

Gezamenlijke verklaring DENK en RMMN

Het RMMN heeft vastgesteld dat in de media ten onrechte de indruk is gewekt dat leden en politici van DENK moskeebesturen en moskeebezoekers onder druk hebben gezet om voor DENK te kiezen. Dat heeft het RMMN nooit bedoeld.

De RMMN heeft wel enkele signalen ontvangen van moslims die een sfeer ervaren waarin ze niet vrijuit kunnen aangeven dat ze kritiek hebben op DENK omdat andere moslims dat niet toelaten.

Het RMMN en DENK hebben een constructief gesprek gehad met elkaar waarin kritiek en zorgen zijn gedeeld. DENK vindt het belangrijk dat alle moslims zelfstandig een keuze maken op wie ze willen stemmen.

Het RMMN en DENK vinden dat je afkomst of je religieuze identiteit niet automatische je stem hoeft te bepalen. DENK staat er voor dat een ieder de ruimte krijgt om zijn of haar mening te uiten en roept iedereen op, ongeacht de politieke voorkeur, om elkaar met respect te behandelen.

Het RMMN steunt de thema’s van DENK zoals het aanpakken van racisme en discriminatie en het beschermen van de godsdienstvrijheid.

Het RMMN en DENK hebben afgesproken dat ze de zorgen van de moslimgemeenschap zullen delen, waaronder het je vrij voelen om te kiezen voor een politieke partij en daar aandacht voor te hebben. DENK erkent dat het RMMN politiek onafhankelijk is.

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